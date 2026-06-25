Rune vicino al rientro dopo l'allenamento con Sinner, retroscena su Jannik e pronostico su Wimbledon

Il danese, dopo uno stop d quasi un anno, è pronto al ritorno sul cemento nordamericano: la sessione con l'azzurro a Montecarlo e la previsione sullo Slam londinese.

Si avvicina il rientro di Holger Rune. A fine ottobre 2025 il danese, durante la semifinale dell’Open di Stoccolma, rimediò un grave infortunio, la rottura del tendine d’Achille, che lo tiene ancora lontano dai campi. Il suo ritorno era stato annunciato in occasione del torneo di Amburgo, poi è slittato. Gli ultimi annunci sono state le ufficializzazioni dei forfait per il Roland Garros e Wimbledon, ma sul cemento nordamericano Rune ci sarà. Poco meno di un anno dopo l’ultima partita giocata, l’esuberante danese – simbolo di genio e sregolatezza – è pronto a scendere nuovamente in campo in partite ufficiali.

Rune, l’allenamento a Montecarlo con Jannik

Un paio di settimane fa Holger ha sostenuto una sessione d’allenamento a Montecarlo con un suo vicino di casa, Jannik Sinner. Un test piuttosto intenso che ha fugato tutti i dubbi sulla tenuta di Rune. “Stiamo già giocando punti, facendo sessioni complete di due ore e mezza o tre ore. Il mio piede e il tendine d’Achille stanno bene, non sono più infortunato, ora si tratta di ottimizzare e prepararmi per tornare“, ha confessato l’ex numero 4 a Tennis Channel. “La scorsa estate pensavo che mi sarebbe piaciuto avere due mesi per approfondire il mio tennis e allenarmi seriamente. Ovviamente, senza l’infortunio, non mi sarei mai fermato. Forse c’era una forza superiore che ha deciso di concedermi questo tempo per tornare più forte“.

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La riabilitazione di Holger con le dritte di Panichi

Rune, che ha ingaggiato come preparatore l’ex di Sinner e Djokovic, Marco Panichi, ha aggiunto: “Mi sono sempre considerato un giocatore molto mobile, ma abbiamo lavorato molto su come essere più efficienti. Non si tratta di fare più passi, ma passi migliori. Abbiamo analizzato dettagli molto specifici su come attaccare meglio la palla, come muoverci verso la rete e come sfruttare al meglio la mia energia. Non ci sono scorciatoie. Ho sempre creduto che tutto possa essere migliorato. Questa è la bellezza del tennis. Anche i migliori continuano a cercare modi diversi per progredire“.

Wimbledon, Rune non ha dubbi: “Sinner favorito”

Gli esempi che Rune ha davanti e che lo spingono a migliorarsi sono due: “Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno una mentalità di costante miglioramento, sono dei punti di riferimento. Ho molte armi e devo usarle. Cambi di ritmo, palle corte, gioco aggressivo e persino colpi difensivi: quando giocavo il mio miglior tennis, ero in grado di adattarmi costantemente a ogni avversario e a ogni situazione”. Quindi su Wimbledon: “La mobilità, la capacità di muoversi per il campo, rimane l’elemento chiave sull’erba. I migliori giocatori su questa superficie sono i più mobili e sono convinto che Sinner sia il favorito per la vittora finale”.