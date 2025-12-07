Rune torna a camminare dopo l'infortunio: quando rientrerà il Big3 mancato che vuole sfidare Sinner e Alcaraz

Vittima della rottura del tendine d’Achille nel corso della semifinale del torneo di Stoccolma contro Humbert lo scorso ottobre, il percorso di recupero del danese prosegue bene

Holger Rune aggiorna i tifosi sulle sue condizioni di salute dopo il terribile infortunio rimediato nel corso della semifinale del torneo di Stoccolma contro Humbert, lo scorso ottobre. Il peggio è alle spalle. Anche se ci vorrà un po’ per rivederlo in campo, il tennista danese che puntava sfidare Alcaraz e Sinner ha ripreso a camminare. Ed è senza dubbio una buona, anzi un’ottima notizia.

Holger Rune riprende a camminare dopo l’infortunio

Rune ha chiuso il 2025 al 15esimo posto nella classifica ATP, ma sulla sua posizione pesa l’infortunio choc subito contro Hubert: rottura del tendine d’Achille e almeno sette mesi di stop.

Nel corso di queste settimane il danese ha costantemente aggiornato i suoi follower fino all’ultima storia, la più lieta. Seppur col supporto di un tutore, il classe 2003 di Gentofte ha ripreso a camminare senza l’ausilio delle stampelle. Piccoli passi da gigante, un sorriso smagliante e pollici all’insù in segno di approvazione. Come dire: aspettatemi, sto tornando.

Quando rientrerà il ‘Big3 mancato’: sfida a Sinner e Alcaraz

Ambizioso lo è sempre stato, Holger. E anche talentuoso. E, infatti, nel mirino ha sempre avuto i piani più alti della classifica ATP, anche se poi il 22enne ha reso meno di quanto gli addetti ai lavori avevano immaginato e pronosticato. Non a caso, solo qualche settimana fa ha dichiarato che questo infortunio è stato forse lo schiaffo di cui aveva bisogno per valorizzare le sue qualità, per mostrare innanzitutto a se stesso di cosa è veramente capace.

E, allora, Rune lavora duramente per rientrare il prima possibile con l’obiettivo di provare a complicare la vita ad Alcaraz e Sinner. Al momento è ancora presto per cerchiare in rosso una data sul calendario, ma è possibile che il danese possa rientrare solamente verso la fine del 2026.

Un infortunio che ha sollevato un polverone

Le lacrime di Rune sono immagini difficili da dimenticare. Così come le polemiche scaturite dopo il suo brutto infortunio. Tanti tennisti hanno alzato la voce per via di un calendario che non concede tregua.

Sott’accusa è finito Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, contro cui si sono scagliati Draper e Fritz. Anche Cobolli e Berrettini si sono lasciati andare a duri sfoghi.