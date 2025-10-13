Rune ritrova il sorriso dopo i vaffa a Panichi e alla mamma: lo sfottò a Tsitsipas prima della sfida a Sinner

Il giovane campione allo stadio per Danimarca-Grecia: dimenticati i problemi e le polemiche di Shanghai, ora è pronto per la nuova avventura al torneo di Stoccolma.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo essersela presa col mondo intero – e a Shanghai non è stata certo la prima volta – Holger Rune ha ritrovato il sorriso. Il giovane campione danese si è mostrato di buonumore sui social, dove ha postato una serie di contenuti dallo stadio di Copenaghen, in mezzo a un tripudio di bandiere biancorosse, i colori della bandiera della sua Danimarca. Rune, infatti, ha assistito dal vivo alla partita tra la Nazionale del paese nordico e la Grecia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, e in un messaggio ha taggato Stefanos Tsitsipas, il campione greco a cui da qualche tempo sembra non riuscirne più una buona.

Rune in tribuna a Copenaghen per Danimarca-Grecia

Non è andata bene neanche stavolta a Tsitsipas, visto che la sua Grecia è stata sconfitta 3-1 dai danesi, a segno tra gli altri col napoletano Hojlund: un ko che estromette definitivamente la nazionale ellenica dalla corsa ai Mondiali 2026. Che invece sono dietro l’angolo per la Danimarca, anche se ci sarà da superare la Scozia nel testa a testa decisivo per le sorti del raggruppamento. Rune al settimo cielo, come dimostra il messaggio inviato all’amico e collega Stefanos: “Danimarca-Grecia: dove sei Tsitsipas?”, corredato da faccina sorridente. Soprattutto visto l’esito del confronto.

Il messaggio a Tsitsipas, che affronta Sinner al Six Kings Slam

Un post che, insieme agli altri, ha scatenato i festeggiamenti dei supporter della Danimarca, ma che ha anche determinato qualche commento risentito: “Stefanos è al Six Kings Slam”, la precisazione di un utente, che ha colto forse del “risentimento” da parte di Rune, snobbato quest’anno dagli organizzatori sauditi (che lo scorso anno lo avevano invitato) proprio a vantaggio del greco in crisi prolungata. “È a Riad a intascare un milione e mezzo”, un’altra risposta piccata. Tsitsipas, peraltro, sfiderà Sinner mercoledì alle 18.30 nella prima sfida del torneo-esibizione saudita. E c’è chi sottolinea: “Potresti anche taggare Alcaraz quando e se elimini dalla Davis la Spagna”.

Rune, Shanghai e gli screzi con Panichi e mamma Aneke

Al di là di frecciatine e piccole polemiche, è un Rune rinfrancato quello che si prepara ad affrontare, da testa di serie numero 1, il torneo ATP 250 di Stoccolma. I fastidi di Shanghai sono un ricordo spiacevole ma già lontano, soprattutto sembrano spazzati via i dissapori che hanno fatto da sottofondo alla clamorosa sconfitta con Vacherot nei quarti di finale del Masters 1000 cinese. Un durissimo scontro col box, in particolare col nuovo preparatore Marco Panichi, ex di Sinner, che aveva provocato la “fuga” risentita di mamma Aneke. E dire che appena il giorno prima Panichi l’aveva definito “un ragazzo d’oro”.