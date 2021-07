"Russell alla Mercedes, è fatta": l'indiscrezione

George Russell sempre più vicino alla Mercedes. Secondo le indiscrezioni nel circus, il pilota della Williams ha già trovato l’accordo con la scuderia tedesca per il 2022: il driver inglese subentrerà a Valtteri Bottas e affiancherà Lewis Hamilton.

“Io penso che tra Russell e la Mercedes sia già fatta”, ha detto ai microfoni di F1 Nation Damon Hill, campione del mondo nel 1996 con la Williams e attuale opinionista tv.

Hill si è anche soffermato sul momento complicato delle Frecce Nere, uscite sconfitte contro la Red Bull nel doppio confronto in Austria: “È normale che Hamilton domenica a fine gara potesse apparire scoraggiato e sconfitto, anche perché ha dovuto lasciar passare Bottas senza poter lottare. In questo momento la Mercedes è in modalità ‘limitare i danni’ e l’umore di Lewis ne risente”.

OMNISPORT | 07-07-2021 14:48