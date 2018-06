Mondiali, Belen 'stronca' Leo Messi

In tempo di Mondiali, anche la showgirl più sensuale della tv nostrana diventa “commentatrice” sportiva. Bersaglio di Belen il connazionale Leo Messi, protagonista del rigore fallito contro l’Islanda nella partita di esordio di Russia 2018. Il problema, secondo la procace argentina, sarebbe attribuibile alla scarsa tenuta emotiva del giocatore.

“L’argentino è molto rammaricato. Credo che Messi non regga la pressione”, ha dichiarato la soubrette ospite a Balalaika su Canale 5. Secondo Belen, all’origine del problema ci sarebbe un fattore culturale e geografico: “E’ stato portato via dall’Argentina da piccolo – ha affermato la modella – e la Spagna e il Sudamerica hanno un modo diverso di gioco. L’europeo è tecnico, il sudamericano è più istintivo”.

Le velleità di vittoria da parte degli argentini non sono comunque spente, anzi… “Maradona – ha proseguito Belen – ha detto che quando noi abbiamo vinto il Mondiale, alla prima abbiamo perso: ieri abbiamo pareggiato, quindi ci sono speranze”.

L’Argentina ha debuttato ai Mondiali di Russia 2018 pareggiando per 1-1 contro l’esordiente Islanda. Un risultato assai deludente sia per la squadra, sia per Leo Messi, che ha sbagliato il rigore del possibile 2-1.

Lo stesso Messi aveva espresso grande amarezza per il rigore fallito. “Quale sensazione prevale dopo aver sbagliato il rigore della vittoria? – aveva detto il fuoriclasse dell’Albiceleste – L’amarezza di non essere riuscito a dare i tre punti perché penso che ce li meritavamo. Mi sento responsabile“. Il numero 10 argentino aveva descritto il match contro l’Islanda come “complicato”: “Non avevamo gli spazi per metterli in difficoltà, abbiamo cercato di giocare in maniera molto veloce ma non abbiamo trovato gli spazi perché si sono chiusi bene”.

Ma i Mondiali continuano, il numero 10 argentino guarda avanti. Per l’Albiceleste il prossimo match sarà il 21 giugno contro la Croazia. Vedremo se la “Pulce” riuscirà a riscattarsi sul campo e… a riconquistare la fiducia di Belen.

VIRGILIO SPORT | 18-06-2018 10:48