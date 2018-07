Francia-Croazia: il mondo attende la nuova regina

Un ultimo passo verso la gloria. Su il sipario su Francia-Croazia, la finale dei Mondiali di Russia 2018. Sono partite in 32 e sono rimaste solo le ultime due regine a contendersi la corona più ambita da ogni calciatore. Da una parte la gioventù, l’estro e la spensieratezza degli uomini di Didier Deschamps, dall’altra il pragmatismo, le geometrie e l’esperienza della truppa di Zlatko Dalic.

Per i transalpini si tratta della terza finale della propria storia dopo il successo casalingo del 1998 e la sconfitta nel 2006 contro l’Italia di Marcello Lippi, mentre per i croati è la prima apparizione in assoluto all’ultimo atto di un Mondiale. Gli eroi per i Blues si chiamano Antoine Griezmann e Kylian Mbappè, due degli attaccanti più mortiferi del pianeta. Il ct croato Dalic, invece, può fare affidamento su di un centrocampo dalla qualità sopraffina con Modric, Rakitic e Brozovic a dettare tempi e ritmi di gioco.

In pochi ad inizio Mondiale avrebbero pronosticato un cammino così duraturo per i croati, vincitori del proprio girone a punteggio pieno davanti all’Argentina e passati attraverso tre successi dopo i 90 minuti regolamentari con Danimarca, Russia ed Inghilterra. Partivano tra i favoriti, invece, i francesi, considerati tra gli unici in grado di potersi opporre al Brasile di Neymar ad inizio torneo. Sarà il sesto confronto tra le due nazionali, con la Francia imbattuta con tre vittorie e due pareggi all’attivo. Il precedente da ricordare risale alla semifinale del Mondiale di Francia 1998, quando i croati si portarono in vantaggio con Suker, salvo poi farsi rimontare dalla imprevedibile e decisiva doppietta di Thuram.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Dalic dovrebbe affidarsi ad un rodato 4-2-3-1. In porta il solito Subasic, una delle grandi rivelazioni della rassegna iridata, davanti Vrsaljko, Lovren, Vida e Strinic. In mediana Rakitic e Brozovic, mentre davanti spazio a fantasia e sostanza con Rebic, Modric e Perisic alle spalle di Mandzukic. Speculare anche lo schieramento di Deschamps. Il ct dei ‘Galletti’ si affida a capitan Lloris in porta, con Pavard, Varane, Umtiti ed Hernandez in difesa. Pogba e Kantè a fare da frangiflutti alle spalle del terzetto composto da Mbappè, Griezmann e Matuidi. Davanti, l’unica punta Giroud, ancora a caccia del suo primo gol a questi campionati del Mondo.

