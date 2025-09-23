La vedova dell'attaccante del Liverpool scomparso in un tragico incidente stradale a luglio è stata invitata alla cerimonia, a Parigi, durante la quale si è reso omaggio al giocatore

Nella serata celebrativa del Pallone d’Oro, al Theatre du Chatelet di Parigi, la sua presenza ha siglato un patto senza interruzione tra chi è rimasto – testimone stordito dalla sorpresa della sua morte – e quanti sono stati compagni, amici di spogliatoio e anche al di fuori del rettangolo di gioco. Il posto preferito al mondo, dove Diogo Jota amava stare e sognava di realizzare il sogno fanciullesco che lo aveva portato in Inghilterra, al Liverpool dal Portogallo. Sua moglie, Rute Cardoso, è apparsa sul tappeto rosso vestita di bianco. Una sposa che si è unita all’amore della sua vita undici giorni prima dell’incidente mortale che ha strappato via Diogo e suo fratello.

Rute Cardoso alla cerimonia del Pallone d’Oro 2025

Rute Cardoso è stata invitata per il momento dedicato alla memoria del marito, nonché padre dei suoi tre figli, e per l’occasione ha deciso di indossare un etereo abito bianco per ricordare Jota e André Silva durante la cerimonia di lunedì sera a Parigi, a cui hanno partecipato i protagonisti del calcio contemporaneo nonché i compagni Virgil van Dijk e Alisson Becker, visibilmente commossi dall’emozionante omaggio.

Una volontà precisa, nel mezzo della serata in cui si è arrivati alla consegna del Pallone d’Oro 2025 a Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatì.

L’omaggio a Diogo Jota

“Quest’estate la famiglia del calcio è rimasta sotto shock quando abbiamo appreso della scomparsa di Diogo Jota, che ha perso la vita insieme al fratello André Silva”, ha affermato Kate Scott, che ha presentato la cerimonia insieme alla leggenda olandese Ruud Gullit. L’ex olandese del Milan ha aggiunto: “Jota era un beniamino dei tifosi, che ha dato tutto per il suo club e la sua nazione, ed era amato dai suoi compagni di squadra e dai tifosi. Insieme, ricordiamoli”.

Successivamente, nel teatro è stato proiettato un video che mostrava alcuni dei migliori momenti calcistici di entrambe le stelle, con van Dijk e Becker che applaudivano emozionati insieme al resto del pubblico presente in platea.

Il ricordo e l’opera di Rute Cardoso

“Sappiamo che la loro famiglia è qui con noi stasera, quindi vorremmo solo dire che ci dispiace molto per la vostra perdita”, ha detto Scott rivolgendosi a Rute che, a seguito del lutto che ha colpito sia lei sia le persone più care, ha mantenuto viva la sua memoria e continua a presenziare agli eventi in cui suo marito è ricordato.

Con Diogo la storia è incominciata molti anni fa, quando entrambi erano poco più che ragazzini e li ha condotti a diventare prima confidenti, poi compagni di vita oltre il calcio: hanno costruito una loro famiglia, che Cardoso adesso difende e rivendica anche con la sua partecipazione a eventi commemorativi per Jota.

Così anche ieri sera, quando ha camminato fiera, ma sola, sul red carpet per accogliere il dolore al pari del ricordo lasciato da Diogo, vittima di un incidente che ancora oggi pare assurdo e su cui verrà fatta chiarezza dalla giustizia.