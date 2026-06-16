La numero 2 del ranking WTA ha deciso di disattivare il suo account Instagram dopo le offese che le sono arrivate a seguito dell’eliminazione dal Queen’s, il peso del mondo delle scommesse

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il mondo delle scommesse continua ad avere peso su quello del tennis. E’ una situazione di cui si parla da tempo e che per il momento non sembra avere una soluzione. Tocca ai tennisti farsi carico di trovare i rimedi per affrontarle e nel caso di Elena Rybakina, numero 2 della classifica WTA, la decisione è stata piuttosto netta: decidere di dare un taglio netto con il mondo dei social.

La decisione di Rybakina

Una presa di posizione netta, Elena Rybakina si vuole concentrare solo sul tennis. La kazaka è stata protagonista di un’ottima prima parte della stagione con risultati che le hanno consentito di arrivare a prendersi la posizione numero 2 del ranking WTA al posto di Iga Swiatek. Ma negli ultimi tornei sono arrivate anche delle uscite di scena piuttosto sorprendenti, la più pesante è stata quella al secondo turno del Roland Garros che l’ha vista arrendersi all’ucraina Starodubceva, quella che invece ha scatenato una decisione a sorpresa è stata al Queen’s (contro Katie Boulter).

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All’indomani del torneo londinese e alla vigilia di quello di Berlino, la kazaka ha rivelato la sua scelta di dire addio (almeno per il momento) ai social: “Di solito non presto molta attenzione ma questa volta è stato davvero troppo. Fa parte del nostro lavoro pubblicare dei contenuti. Ma ci sono state queste persone che hanno continuato a lasciare commenti solo perché ho perso una partita. Ho preferito non lasciare loro la possibilità di commentare”.

Il motivo della scelta

Le offese che sono arrivate a Rybakina dopo la sua sconfitta al Queen’s sembrano diventate la “regola” per molti utenti social, quelli che si sfogano contro gli atleti a seguito di una scommessa persa. Rybakina era favorita contro Boulter ma la britannica è una giocatrice che sull’erba ha dimostrato di essere molto ostica: “Non voglio passare tutto il tempo a ripulire il mio Instagram – ha continuato la kazaka – Ho persone che mi aiutano ma anche loro non possono farlo tutto il tempo. Ho pensato che stare lontana dai social sia la cosa migliore e non mi dispiace. Decisione definitiva? E’ stata una cosa del momento”.

L’ombra delle scommesse nel tennis

Il peso delle scommesse nel mondo del tennis sta diventando sempre più complicato da sostenere e al momento né la WTA né l’ATP sembrano riusciti a trovare la soluzione giusta per fronteggiarlo. Nel corso degli ultimi mesi sono stati tanti gli atleti che hanno alzato pubblicamente la voce per denunciare questa situazione. Tra queste c’è stata proprio la britannica Boulter che ha rivelato le offese che ha ricevuto nel corso del Roland Garros con alcuni messaggi agghiaccianti e persone che le augurano anche il cancro o minacciavano di profanare la tomba della nonna. Qualche mese fa era stata Elina Svitolina a prendere la parola: “Sono una madre prima di essere un’atleta e il modo in cui parlate alle madri e alla donne è vergognoso”.

Il comportamento degli scommettitori spesso travalica anche il mondo dei social per arrivare vicinissimo agli atleti. Agli Internazionali di Roma la ceca Barbora Krejcikova è stata addirittura costretta a interrompere il suo match per rivolgersi, urlando, a degli spettatori presenti in prima fila che la disturbavano nel corso dei suoi turni di servizio. E le cose stavano prendendo una piega addirittura violenta quando lo svizzero Leandro Riedi è arrivato vicino al confronto fisico con alcuni elementi del pubblico che lo stavano provocando nel corso del match con Comesana.