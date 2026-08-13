Rybakina sorpassa Sabalenka al numero 1: Aryna paga la crisi in classifica, Cincinnati e US Open cruciali per evitare il crollo

Sabalenka vede scricchiolare il numero 1 del ranking WTA dopo il sorpasso nella Race da parte di Rybakina, che vincendo in finale a Toronto contro Swiatek si porterebbe a solo 4 punti da Aryna in classifica

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Dopo oltre un anno e mezzo il circuito femminile potrebbe avere una nuova regina. La crisi di risultati che ha colpito Aryna Sabalenka negli ultimi mesi potrebbe infatti costare il trono alla bielorussa, già sorpassata nella Race WTA da Elena Rybakina, che trionfando contro Iga Swiatek in finale a Toronto si porterebbe a soli 4 punti dal numero 1 della classifica.

Rybakina brilla a Toronto e sfida Swiatek in finale

Inizio della tournée nordamericana da incorniciare per Rybakina, che dopo le stagioni europee così così sulla terra rossa e sull’erba al rientro sul cemento ha centrato subito la finale al WTA 1000 di Toronto, dove affronterà affronterà un’altra protagonista del circuito rialzatasi dopo una serie di risultati deludenti, ovvero Iga Swiatek, che in Canada ha raggiunto per la prima volta in stagione l’ultimo atto di un torneo.

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Rybakina supera Sabalenka al n°1 della Race WTA e apparecchia il sorpasso in classifica

La finale di Toronto ha inoltre permesso a Rybakina di portarsi in vetta alla Race WTA scavalcando in un colpo solo sia Andreeva che Sabalenka (uscita di scena prematuramente in Canada), che ora insegue la kazaka a oltre 200 punti di distanza. Un segnale di un possibile cambio in vetta alla classifica femminile, che in caso di vittoria di Elena contro Swiatek a Toronto potrebbe essere ormai imminente. Battendo la polacca infatti Rybakina si porterebbe a soli 4 punti da Aryna nel ranking WTA, con il sorpasso che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Sabalenka rischia il crollo in classifica: Cincinnati e US Open cruciali

Cruciali per Sabalenka, soprattutto per provare a uscire da questa crisi di risultati di cui soffre da aprile, saranno i prossimi tornei statunitensi, il WTA 1000 di Cincinnati e, soprattutto, lo US Open. Per prova a restare in vetta Aryna sarà chiamata infatti a fare bene in Ohio – dove difende solamente i 200 punti del quarto di finale raggiunto l’anno scorso – e a confermarsi campionessa a New York, il tutto sperando comunque che Rybakina si renda protagonista di uno scivolone tra i due tornei, dove in totale difende circa 550 punti contro gli oltre 2200 della bielorussa.

Fallendo allo US Open Sabalenka non solo verrebbe superata da Rybakina, ma rischierebbe anche un crollo in classifica, dove potrebbe superarla anche giocatrici come Jessica Pegula, Coco Gauff e Mirra Andreeva.