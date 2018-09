Ryder Cup '22,al via lavori Marco Simone

(ANSA) – ROMA, 12 SET – Partono i lavori al Marco Simone Golf Club, entra nel vivo la marcia di avvicinamento alla Ryder Cup 2022. La trasformazione di quella che sarà la sede del grande evento golfistico in programma a Roma è stata avviata con tutti gli esperti che hanno iniziato la prima fase del progetto per la costruzione di un sito all’avanguardia. Con il coordinamento della European Golf Design, in collaborazione con Tom Fazio II (figlio dell’architetto Jim Fazio che ha disegnato il percorso originale del Marco Simone Golf Club), verrà realizzato un nuovo percorso di gioco. “L’inizio dei lavori al Marco Simone Golf & Country Club certifica la forza e le credibilità di un progetto che inorgoglisce lo sport italiano” le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Ho la grande soddisfazione di annunciare che il Progetto Ryder Cup 2022 prende finalmente forma” – ha detto il n.1 della Federgolf, Franco Chimenti.

VIRGILIO SPORT | 12-09-2018 14:07