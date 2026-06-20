Sabalenka, altro crollo a Berlino: va in crisi e cede 6-0 nel terzo set a Pegula, è allarme per Wimbledon

Dopo Shnaider al Roland Garros, anche la statunitense travolge Aryna che cede di schianto nel finale: per sbollire il ko con la russa, la Tigre di Minsk era finita dallo psicologo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Due indizi non fanno ancora una prova, ma fanno risuonare fragorosi campanelli d’allarme. La marcia d’avvicinamento a Wimbledon di Aryna Sabalenka non sta procedendo nel modo sperato. Perché dopo aver piazzato una rimonta ai limiti del prodigioso nei quarti di finale del WTA 500 di Berlino contro Nikola Bartunkova, la ceca che viaggiava a vele spiegate verso una vittoria di prestigio e che s’è vista ribaltare sul punteggio di 2-6 7-6 6-4, è stata proprio Aryna a sciogliersi come neve al sole nelle fasi conclusive del match di semifinale contro Jessica Pegula. Un ko che ricorda, in maniera allarmante, quello patito dalla Tigre di Minsk al Roland Garros contro Diana Shnaider.

WTA Berlino: Sabalenka battuta da Pegula in semifinale

Partita bella, avvincente e combattuta per due set tra la bielorussa e l’americana, due big del circuito ma soprattutto due combattenti. Nel primo set Pegula è riuscita a spuntarla di misura, sul punteggio di 6-4, neutralizzando efficacemente col suo gioco da fondo campo la devastante potenza della Tigre di Minsk. Che però s’è rimessa in carreggiata nel secondo set, caratterizzato da grande equilibrio e vinto al tie-break con un confortante 7-4. Ci si aspettava a questo punto un terzo set all’arma bianca, lo è stato invece soltanto per la statunitense. Sabalenka, infatti, è letteralmente sparita dal campo, subendo un perentorio 6-0.

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Dopo Shnaider, altro 6-0 per Aryna per mano di Pegula

Dal 1975, anno di creazione della classifica mondiale, non era mai accaduto che la numero 1 del circuito WTA rimediasse due sconfitte di fila al set decisivo senza conquistate neppure un game. Sabalenka è entrata nella storia, ma stavolta dalla parte sbagliata. Curiosamente, contro Shnaider a Parigi accadde la stessa cosa ma con una differenza sostanziale: in quel caso la bielorussa aveva vinto il primo set ed era avanti 5-3 nel secondo, con la possibilità di chiudere i conti. Invece perse dieci giochi di fila, cedendo 5-7 0-6. Si era pensato, in primis da parte di Aryna, a un crollo psicologico, a un contraccolpo fatale per la sconfitta nel secondo parziale.

Sabalenka dallo psicologo dopo il Roland Garros: e adesso?

La differenza, stavolta, è che Sabalenka al terzo set contro Pegula c’è arrivata grazie a una ottima prestazione nel secondo set e a un tie-break praticamente perfetto. Poi, di colpo, la sua spinta s’è arrestata. Aryna s’è improvvisamente spenta, ha smesso di giocare, subendo una lezione severissima. Dopo la sconfitta contro Shnaider al Roland Garros la numero 1 del circuito aveva addirittura parlato di possibile ritiro, poi s’era rivolta a uno psicologo. Quindi ha criticato la preparazione che il suo team le ha fatto fare per la stagione sulla terra rossa. Ora, probabilmente, Aryna dovrà prenotare una nuova seduta terapeutica. Perché i problemi non sembrano esser stati risolti e Wimbledon incombe.