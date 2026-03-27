Sabalenka in finale a Miami, Coco Gauff avvisata: "Sarà una battaglia". Rybakina travolta e snobbata da Aryna

La Tigre di Mink a un passo dalla doppietta nel Sunshine Double: ha già vinto Indian Wells e vuol confermarsi in Florida. Sulla sua strada la beniamina del pubblico di casa.

Se il torneo maschile ha perso ben presto diversi dei suoi protagonisti più attesi, almeno nella parte alta del tabellone, a Miami gli organizzatori si fregano le mani perché, a livello femminile, è venuta fuori la miglior finale possibile. Di fronte le due beniamine del pubblico dell’Hard Rock Stadium: Aryna Sabalenka, che a Miami ormai è di casa, e Coco Gauff, che invece in Florida c’è nata. Entrambe hanno superato agevolmente gli ostacoli che si sono parati loro davanti in semifinale. La Tigre di Minsk ha travolto lo spauracchio Elena Rybakina, la statunitense ha fatto un sol boccone della ceca Karolina Muchova.

Miami, Sabalenka e Gauff travolgenti in semifinale

Due partite che sono filate via molto velocemente, forse addirittura troppo per i gusti del pubblico. Sabalenka ci ha tenuto a ribadire contro Rybakina, che punta a minacciarla anche a livello di leadership nella classifica WTA, che in questo periodo tra le due non c’è confronto. Dopo averla superata a fatica nell’ultimo atto di Indian Wells, Aryna ha liquidato la kazaka in due set nella semifinale di Miami: 6-4 6-3 il risultato, ottenuto senza neppure forzare più di tanto. Ancor più netta è stata l’affermazione di Coco Gauff su Muchova: 6-1 6-1. Di fatto, la partita contro la ceca non è mai iniziata sul serio.

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Aryna liquida Rybakina e non la nomina neppure

Il meglio, come spesso succede, Sabalenka l’ha dato nel post partita, quando ha sostanzialmente snobbato Rybakina, quasi a ribadire la superiorità nei suoi confronti. “Sono felicissima del livello in cui ho giocato, contenta di aver ottenuto la vittoria in due set. Penso di aver giocato un tennis davvero incredibile, non avrei potuto fare di meglio. Questa finale è un’altra opportunità per me”. Tutto senza mai nominare Elena. Di tutt’altro tenore le parole su Coco Gauff: “Una lottatrice, una giocatrice fantastica. Abbiamo disputato tantissime partite, molte molto combattute. Anche tante finali importanti. Sono davvero entusiasta di affrontarla di nuovo”.

La risposta stizzita di Gauff: “Basta accostarmi a Serena”

Non s’illuda, però, Coco. Da parte di Sabalenka, dopo la carota, ecco il bastone: “Sarà una battaglia e non vedo l’ora di giocarla. So come batterla. Con Coco sai già che il ritmo sarà sempre diverso, che devi giocare un colpo in più, che la palla in ogni caso torna sempre indietro. Dovrò essere aggressiva, alla ricerca di colpi vincenti”. Insomma, la sfida è lanciata. E Gauff, da parte sua, è pronta a raccoglierla: “I confronti con Serena Williams?”, ha detto dopo aver battuto un altro record di precocità appartenente all’ex numero 1. “Non ci penso. Voglio essere me stessa, senza rapportarmi ad altre. Questo è il meglio che posso fare e mi basta”.