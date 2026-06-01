Sabalenka balla da sola, batte Osaka e prenota la festa: Kalinskaya c'è e a Londra torna Serena (con giallo)

Aryna fa un sol boccone di Naomi e celebra la vittoria improvvisando un "moonwalk". Anna batte Potapova in un match thrilling, ufficiale il ritorno di Williams (ma con chi?).

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non ci sono avversarie in grado di contrastarla, almeno fino a questo momento. Aryna Sabalenka viaggia spedita verso il suo primo trionfo di sempre al Roland Garros, al punto da improvvisare balli e festeggiamenti subito dopo aver staccato il pass per i quarti di finale. Sono destinate a diventare virali le immagini del “moonwalk” della Tigre di Minsk una volta sbrigata la pratica Naomi Osaka: se riuscirà a battere Diana Shnaider – sua prossima avversaria – la bielorussa potrebbe trovarsi di fronte la rediviva Anna Kalinskaya, opposta alla sorpresa del torneo, l’outsider polacca Maja Chwalinska. Intanto è ufficiale: al Queen’s tornerà nel circus Serena Williams.

Sabalenka supera Osaka e balla come Michael Jackson

Partita tirata, ma neanche troppo per Sabalenka contro Osaka e il suo consueto abito sgargiante. Dopo aver vinto il primo set ai vantaggi (7-5), Aryna ha accelerato poderosamente nel secondo, chiuso su un rassicurante 6-3 con tanto di doppio break. “Naomi è un grandissima giocatrice, è sempre una battaglia contro di lei”, ha spiegato la numero 1 della classifica WTA. “Sono molto contenta di come ho servito e di come sono riuscito a metterle pressione”. Quindi la sorpresa, su istigazione di Fabrice Santoro: un ballo improvvisato davanti ai 15mila dello Chatrier, quasi ad anticipare il party di fine torneo. Per molti, ormai scontato.

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La rinascita di Anna Kalinskaya: ai quarti con Maja Chwalinska

Chi proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla scatenata Aryna è Annina Kalinskaya. L’ex fidanzata di Jannik Sinner, zitta zitta e dopo aver vinto pure un preoccupante malore insorto durante il match contro la colombiana Camila Osorio, è approdata per la prima volta ai quarti di finale a Parigi. Epica la vittoria al terzo set su Anastasija Potapova, piegata 10-7 al super tie-break. Ora per la russa un’opportunità incredibile: sua prossima rivale è Maja Chwalinska, numero 114 del ranking, che grazie a un tabellone favorevole e a uno stato di forma esaltante ha centrato a sua volta una storica qualificazione.

Il ritorno di Serena Williams: al Queen’s con Venus o con Mboko?

“Serena is back”. Così la WTA ha confermato i rumors dei giorni scorsi, uffiicializzando il rientro – a 44 anni suonati – della regina del tennis del terzo millennio. E dove poteva tornare Serena Williams se non al Queen’s? La 23 volte vincitrice di tornei dello Slam sarà ai nastri di partenza del tabellone del doppio, con un piccolo giallo legato al nome della sua compagna d’avventura: sarà la sorella Venus, pure a sua volta protagonista nel recente passato di un clamoroso ritorno, oppure la giovane promessa canadese Victoria Mboko? Il mistero sarà risolto a breve. E c’è già chi pregusta il rientro di Serena anche in singolare.