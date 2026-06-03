Sabalenka come Sinner! Serve per il match, non chiude i conti e finisce travolta da Shnaider: 10 game di fila

Jannik a quanto pare è in buona compagnia: anche la numero 1 WTA riesce a buttar via una partita già vinta contro Diana Shnaider, che ribalta un match praticamente chiuso.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Che mazzata, Aryna! La bielorussa, e numero uno del mondo, saluta Parigi nel modo più inatteso, cioè prendendo un’imbarcata bella e buona contro la russa Diana Shnaider, che dopo aver ceduto 6-3 nel primo set va a un passo dalla capitolazione anche nel secondo, salvo poi infilare un filotto di 10 game consecutivi riuscendo così a prendersi una clamorosa semifinale. Per Sabalenka, un crollo “alla Sinner”: proprio come l’altoatesino contro Cerundolo è stata a un passo dal chiudere agevolmente i conti, ma s’è ritrovata spazzata via dalla furia agonistica della giovane rivale, che ha centrato una vittoria di cui (c’è da crederci) si sentirà parlare a lungo.

La semifinale a un passo, poi il crollo verticale

Insomma, il feeling tra Aryna e la capitale francese rimane piuttosto complicato, per non dire largamente scarso. Ma ancora una volta è una crisi di nervi ad aver tradito la bielorussa, un po’ come avvenne un anno fa nella finale persa contro Coco Gauff: anche in quel caso perse dopo aver vinto il primo set, ma stavolta la caduta è più fragorosa, perché Sabalenka era avanti 5-3 nel secondo e nulla lasciava presagire un crollo così netto e totale.

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Anche perché in questo caso non ci sono stati segnali di malessere: la numero uno del mondo semplicemente ha finito per farsi sovrastare dalla potenza del dritto di una Shnaider che ha fiutato l’occasione, e che senza aver più nulla da perdere ha lasciato andare il braccio.

Già nell’ottavo gioco del secondo set le avvisaglie per un harakiri s’erano palesate, con ben 4 palle break annullate da Sabalenka. Ma quel che è successo dal gioco successivo (cioè il nono del secondo parziale) ha completamente riscritto la storia di una partita che pareva segnata, e che invece per Aryna s’è tramutata nell’ennesima debacle senza appello. E pure senza una spiegazione logica.

Aryna, un set e mezzo in controllo (pur senza strafare)

Il vento che ha condizionato per buona parte l’incontro non può essere preso come attenuante, perché chiaramente anche la russa ha dovuto fare i conti con condizioni di gioco al limite. Ma nonostante ciò Sabalenka per un set e mezzo abbondante il suo l’aveva fatto, pur senza impressionare più di tanto la platea: dopo un primo game al servizio piuttosto complesso è arrivato un parziale di 4-0 per salire sul 5-1, con due break a certificare la superiorità della numero uno del mondo.

Shnaider però non intende mollare nulla: nel settimo gioco annulla due palle set e poi trova persino il modo per accorciare la forbice, recuperando almeno un break. Non servirà a molto perché Aryna chiuderà comunque sul 6-3 (non prima di aver salvato una pericolosa palla break nel nono gioco), ma il segnale che arriva è comunque chiaro. Anche se nel secondo parziale l’inizio è ancora tutto dalla parte della bielorussa, che trova un break in apertura e sembra involarsi verso la settima finale slam consecutiva.

Quando arriva anche il secondo break sul 4-1, nessuno dubita più dell’esito ormai scontato del match: sugli spalti qualcuno sembra quasi dispiaciuto del fatto che la partita sia ormai praticamente giunta al termine, e invece quel che accade dal sesto gioco entra di diritto nelle pagine nere della storia recente della numero uno del mondo.

Shnaider trova un varco e ci si infila: è una rimonta storica!

Che un tallone d’Achille ce l’ha, ed è nella gestione di alcuni momenti del match. Quando il nervosismo prende il sopravvento, le cose infatti prendono la piega meno desiderata: Aryna incappa in un game difficile nel quale subisce un primo contro break, commettendo doppio fallo nel momento peggiore possibile. Nell’ottavo gioco, sul 4-3, si ritrova a dover rimontare da 0-40 (e ci riesce), ma ai vantaggi concede un’altra palla break, riuscendo a sua volta a disinnescarla con una prima potente al centro.

Quando Shnaider sbaglia due dritti, permettendo alla rivale di salire sul 5-3, la questione pare risolta, seppur col fiatone. Ma per Sabalenka l’inizio della fine è solo rimandato di un game: sul 5-4 alla russa basta una palla break per tornare on serve, e a quel punto Aryna perde la testa, uscendo progressivamente dal match. Due errori in risposta costano carissimi e regalano alla rivale un set che pareva ormai andato, mentre nel terzo praticamente non c’è partita: arrivano subito 4 palle break e la quarta è quella buona per scappare sul 2-0, che poi diventa 4-0 perché Sabalenka non trova più la misura dei colpi, “tradita” anche dal vento.

Il bagel che matura ha del clamoroso: Shanider esulta e in semifinale troverà la polacca Maja Chwalinska (arrivata dalla qualificazioni: battuta Kalinskaya in due set) in una semifinale che definire sorprendente è poco. Insomma, il vento dell’Est continua a soffiare, ma Sabalenka stavolta resta a guardare.