Sabalenka, dalla crisi di nervi alla gloria: distrugge la racchetta, ribalta Rybakina e trionfa a Indian Wells

Rybakina parte alla grande e indirizza la finale, poi però arriva la reazione rabbiosa di Sabalenka, che ribalta la kazaka, si prende la sua rivincita e conquista il primo titolo della sua carriera a Indian Wells

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È Aryna Sabalenka la regina di Indian Wells! Primo titolo nel deserto californiano per la bielorussa, che dopo un’inizio in grande difficoltà è stata protagonista di una furente reazione nervosa che le ha permesso di svoltare e ribaltare l’incontro, prendendosi la rivincita su Elena Rybakina dopo le ultime due disfatte.

Rybakina mette alle corde Sabalenka

L’inizio della finale femminile di Indian Wells segue l’andamento recente della rivalità tra Sabalenka e Rybakina, con la kazaka che appare da subito più in palla della sua avversaria, muovendola bene da fondo campo con colpi potenti e precisi e facendosi subito aggressiva in risposta mentre non concede praticamente nulla al servizio, mantenendo un altissimo rendimento anche con la seconda palla.

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Dopo aver obbligato Aryna a salvarsi ai vantaggi nel quarto game Elena piazza il break decisivo nel sesto lasciando solamente un 15 alla giocatrice al servizio e mantiene il vantaggio senza grandi difficoltà fino alla fine del parziale, quando Sabalenka tenta di riaprire il parziale salendo 0-30, ma viene respinta da Rybakina che conquista così il primo set.

La reazione rabbiosa di Sabalenka

L’inizio di secondo set sembra poi il preludio all’ennesima vittoria di Rybakina, che strappa la battuta a Sabalenka nel primo game grazie a un doppio fallo sanguinosissimo della bielorussa. Subito il break Aryna sembra essere sull’orlo di una crisi di nervi, con la n°1 WTA che si mette a ridere nervosamente dopo il proprio errore e, una volta arrivata alla propria panchina, scaglia la racchetta per terra rompendola.

La reazione rabbiosa di Sabalenka segna però la svolta dell’incontro, con Rybakina che dopo il cambio campo subisce un contro break a zero e Aryna che alza nettamente il proprio rendimento, salvando due palle break nel game successivo e strappando la battuta alla kazaka nel quarto gioco. Vantaggio che la bielorussa riesce a mantenere salvando altre due palle break (una nel settimo e una nel nono e ultimo game), portando il match al terzo e decisivo set.

Sabalenka si prende la rivincita dopo gli Australian Open e la Finals e trionfa a Indian Wells

A questo punto l’inerzia del match è dalla parte di Sabalenka, che nel terzo game vince cinque punti consecutivi da sotto 40-0 e ottiene un break. A questo punto però Rybakina torna inscalfibile al servizio e aggressiva in risposta. Aryna è brava ad annullare ben due palle break nell’ottavo game, ma al momento di servire per il match subisce un passaggio a vuoto che permette alla kazaka di rientrare nel match.

Sul 5-5 la tensione inizia a farla da padrona, con un undicesimo game lunghissimo e in cui Rybakina annulla ben cinque palle break a Sabalenka prima di tenere la battuta. Dopo un game interlocutorio della bielorussa si arriva al tie-break dove Aryna recupera due mini-break (annullando anche un match point) per poi trionfare per 8-7 e conquistare il suo primo titolo in carriera a Indian Wells, con tanto di rivincita su Rybakina che l’aveva battuta in finale sia alle ultime WTA Finals che al recente Australian Open.