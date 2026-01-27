Sabalenka doma anche il caldo: stoccata a Sinner dopo aver travolto Jovic e la singolare proposta ad Alcaraz

Match senza storia contro la giovane pupilla di Djokovic: la bielorussa vince in due set e affronterà Svitolina in semifinale. "Ho realizzato qualcosa di incredibile"

La tigre della Bielorussa ha sfoderato gli artigli facendo un sol boccone della talentuosa Iva Jovic. Sono bastati due set ad Aryna Sabalenka per sbarazzarsi della pupilla di Djokovic e approdare alle semifinali dell’Australian Open. Un successo mai in discussione caratterizzato anche da una bordata a Sinner e dalla bizzarra proposta ad Alcaraz, con cui condivide non solo la cima del ranking ma anche il compleanno. Già, entrambi sono nati il 5 maggio.

Sabalenka più forte del caldo: Jovic travolta

La 18enne Iva Jovic ha tutto il tempo per scalare la classifica WTA fino a conquistarne la vetta come pronosticato da Djokovic, che letteralmente stravede per l’americana dal dna balcanico. Ma, almeno per il momento, non c’è confronto con Sabalenka, che ha liquidato l’avversaria con un netto 6-3, 6-0. Aryna ha battuto anche il caldo torrido di Melbourne, staccando il pass per il penultimo atto dell’Australian Open dove sfiderà Svitolina, che ha avuto la meglio su Coco Gauff.

La bielorussa è decisamente on fire: pensate, è approdata in semifinale per la sesta volta negli ultimi sei torneo del Grande Slam. Concentrazione e solidità, ecco i segreti della 27enne, come confessato al termine di un incontro a senso unico: “Se penso al livello che ho raggiunto, capisco di aver realizzato qualcosa di incredibile. Iva è giovane, affamata e forte, ma credo di non aver giocato tanti match nella mia carriera migliori di questo”.

La stoccata a Sinner

Il caldo avrebbe potuto giocarle brutti scherzi, un po’ come successo a Sinner durante il match con Spizzirri, quando è stato vittima di crampi e ha seriamente rischiato il ritiro. Ma niente, neppure la colonnina di mercurio è stata capace di scalfire Sabalenka.

Ed ecco la stoccata ai colleghi uomini, sempre col sorriso sulle labbra. “Sì, faceva molto caldo. Cercavamo di stare nell’ombra creata dal tetto parzialmente chiuso, così da non soffrire in maniera eccessiva il sole. Però si sa: le donne sono più forti e resistenti degli uomini”. Jannik, ha sentito?

E la proposta ad Alcaraz

Dopo il suo trionfo alla Rod Laver Arena, le è stato chiesto cosa regalerebbe ad Alcaraz e cosa le piacerebbe ricevere dallo spagnolo in occasione dei loro compleanni.

Con la solita dose di umorismo che la contraddistingue, Aryna ha risposto così: “Probabilmente gli proporrei di ballare su TikTok e mi piacerebbe ricevere un sì”. Insomma, la campionessa bielorussa punta al bis dopo la danza social con Carlos per celebrare il loro successo agli US Open.