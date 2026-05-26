Sabalenka domina all’esordio ma finisce nel mirino per la polemica contro il Roland Garros: Aryna accusata di ipocrisia

Sabalenka parte bene al Roland Garros travolgendo Bouzas Maneiro, ma dopo la polemica sul montepremi viene accusata d'ipocrisia per via dei costosissimi gioielli da lei indossati

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Esordio sul velluto per Aryna Sabalenka, che al debutto al Roland Garros 2026 si è sbarazzata agevolmente di Jessica Bouzas Maneiro, battuta con il risultato di 6-4 6-2. La giocatrice bielorussa è però finita nel mirino dell’opinione pubblica per la polemica sul montepremi dei tornei dello slam per via dei vistosi e costosi gioielli indossati contro la spagnola e in occasione della protesta organizzata nel primo media day del French Open, venendo additata come ipocrita, accusa alla quale ha replicato in conferenza stampa.

Sabalenka travolge Bouzas Maneiro

Inizia nel migliore dei modi il suo Roland Garros Sabalenka, che si è subito messa alle spalle la sconfitta a sorpresa al terzo turno degli Internazionali d’Italia contro Sorana Cirstea. Aryna ha infatti vinto e convinto nel suo esordio parigino battendo 6-4 6-2 Bouzas Maneiro in esattamente un’ora e un quarto. Unica nota stonata per la bielorrusa i tre break subiti (due nel primo set e uno nel secondo), tutti arrivati però quando si trovava già indirizzata verso la conquista del parziale.

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Sabalenka accusata d’ipocrisia per la polemica sul montepremi, nel mirino i gioielli costosi

Oltre all’esordio convincente, questi primi giorni di Roland Garros per Sabalenka sono stati contraddistinti anche dalla polemica contro il montepremi del torneo e in generale di quelli dei tornei dello slam, finiti nel mirino di alcuni giocatori che vorrebbero una ripartizione più equilibrata dei guadagni dei Major e che hanno fatto sentire la loro voce con una protesta simbolica durante la prima conferenza stampa al French Open.

Tra le giocatrici che maggiormente si sono esposte è presente appunto la numero 1 WTA, che stando al Daily Mail sarebbe però finita nel mirino dell’opinione pubblica per via dei vistosi e costosissimi gioielli (due collane e degli orecchini dal valore di circa 88.000 euro, più di quanto guadagnato al Roland Garros dalla sua rivale odierna) indossati sia in occasione del primo media day che della partita, che hanno portato ad accusarla di essere ipocrita e di volere semplicemente un maggiore guadagno da parte sua.

La replica di Sabalenka alle accuse

Accuse rispedite al mittente da Sabalenka, che nella conferenza stampa dopo la vittoria su Bouzas Maneiro ha specificato come la protesta e le richieste non siano state avanzate per favorire giocatori come lei, al vertice della classifica, ma tutti i tennisti professionisti: “Non riesco proprio a capire come sia possibile conciliare questi due mondi completamente diversi. Come ho già detto, il premio in denaro non riguarda me. Si tratta solo di lottare per i giocatori, per i giocatori di classifica inferiore che faticano davvero a sopravvivere in questo mondo del tennis.

Non riguarda il fatto che io stia lottando per il premio in denaro. Tutti sanno che sto bene. Stiamo solo lottando per una percentuale equa dei ricavi, e anche affinché i giocatori di livello inferiore, quelli che rientrano dopo un infortunio, e la prossima generazione possano sentirsi più a loro agio nell’entrare nella top 10. Non si tratta di me”.