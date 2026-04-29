Sabalenka flop a Madrid, spreca sei matchpoint e cede a Baptiste. Aryna furiosa: "Ho avuto fretta, che errore"

La Tigre di Minsk fuori ai quarti di finale contro la statunitense, che aveva già eliminato Jasmine Paolini: "Brava Hailey, ma io le ho dato fiducia nel secondo set".

La stagione sulla terra rossa di Aryna Sabalenka si è aperta con un flop. La Tigre di Minsk, che a marzo aveva centrato il Sunshine Double trionfando sul cemento statunitense di Indian Wells e Miami, a Madrid s’è scoperta inoffensiva cedendo nei quarti di finale alla sorprendente Hailey Baptiste, l’americana numero 30 del seeding che nel corso del torneo aveva fatto fuori Jasmine Paolini. Sconfitta giunta al tie-break del terzo set e condita da rimpianti per Aryna, che ha avuto a disposizione sei matchpoint ma non è riuscita a sfruttarli, finendo col subire la rimonta di un’avversaria che a Miami, poche settimane prima, aveva strapazzato. E col ko la bielorussa ha interrotto la striscia record di 15 vittorie di fila.

Eliminazione ai quarti per la numero 1 WTA

Nei quarti del WTA 1000 della Florida, infatti, il match si era chiuso con un doppio 6-4 a favore della bielorussa, che poi si sarebbe aggiudicata il torneo. Tutt’altra musica a Madrid, al termine di un match dai due volti: dominato da Sabalenka nella prima parte, caratterizzato dalla grande rimonta di Baptiste nella seconda. Il primo set, infatti, si è chiuso sul punteggio di 6-2 per Aryna, apparentemente padrona della situazione. Poi in avvio di secondo set qualcosa è cambiato. La numero 1 della classifica WTA, per sua stessa ammissione, ha commesso l’errore che probabilmente ha fatto girare la partita.

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Madrid, l’errore di Sabalenka contro Baptiste

“A Miami non le avevo dato mezza chance in tutta la partita, non era riuscita a strapparmi il servizio”, ha sottolineato Sabalenka al termine dell’incontro. “Qui, nel primo game del secondo set, ho commesso due doppi falli dal nulla e ho sentito che in quel momento le ho dato fiducia. Da lì, infatti, Hailey ha iniziato a spingere con maggiore aggressività. Io cercavo la soluzione per vincere, ma semplicemente non ha funzionato”. I ruoli ben presto si sono invertiti, con Baptiste che ha spinto l’acceleratore e ha restituito il 6-2 (con doppio break) alla rivale. Poi, nel terzo set, è stata battaglia pura. Risoltasi dopo due ore e 32 minuti.

Aryna furiosa ma non troppo dopo il ko: “Brava Hailey”

A spuntarla è stata la statunitense al tie-break, dopo che Aryna non aveva sfruttato cinque matchpoint nel decimo game più un altro sul 6-5 (e con servizio a favore) nel tie-break, poi perso 8-6. “È stata una partita dura”, ha aggiunto Sabalenka. “Ho espresso un tennis di buon livello, ma nel terzo set ho avuto troppa fretta in alcuni punti chiave“. Rabbiosa ma lucida l’analisi della futura signora Frangulis: “A volte devi semplicemente imparare, prendere ciò che di negativo è successo in questa settimana e andare avanti. Ho avuto le mie occasioni, non le ho sfruttate, mentre lei ha giocato i punti importanti in modo magistrale. Brava Hailey, è stata coraggiosa sui matchpoint e ha vinto con merito”.