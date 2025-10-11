Sabalenka, scene di pura follia a Wuhan: la numero 1 scaglia la racchetta verso il raccattapalle ma viene graziata

A un game dalla vittoria Sabalenka è improvvisamente crollata contro Pegula sia a livello sportivo che emotivo, con la numero 1 che ha rischiato grosso lanciando una racchetta che di poco non ha colpito un raccattapalle

Dopo venti vittorie è arrivata la prima sconfitta in carriera al WTA 1000 di Wuhan per Aryna Sabalenka, che dopo essersi ritrovata 5-2 nel terzo set è crollata subendo l’incredibile rimonta di Jessica Pegula, che sarà dunque protagonista nella finale di domenica 12 ottobre contro la connazionale Coco Gauff. Una rimonta che ha causato anche una crisi di nervi alla numero 1, che dopo aver perso quattro game consecutivi ha sfogato tutta la propria frustrazione lanciando con violenza la propria racchetta verso un raccattapalle mancandolo per poco per fortuna di tutti e venendo graziata dal giudice di sedia che la ha semplicemente richiamata.

Pegula interrompe la striscia di vittorie di Sabalenka a Wuhan

Tutte le storie, anche le più belle, hanno sempre una fine. Così come l’imbattibilità nel WTA 1000 di Wuhan di Sabalenka, che dal suo debutto nel torneo datato 2019 ha sempre alzato il trofeo arrivando a venti vittorie di fila (dal 2020 al 2023 il torneo non si è disputato per Covid). Alla sua quarta partecipazione però Aryna non è riuscita a ripetersi. A batterla è stata infatti Pegula in occasione delle semifinali. Una sconfitta per giunta arrivata in maniera un po’ in maniera beffarda per la bielorussa, che si è fatta rimontare dopo aver vinto il primo set e poi ancora nel terzo, dove da 5-2 ha finito col ritrovarsi sotto 5-6 per poi recuperare il break di svantaggio ma perdere al tie-break finale.

Follia di Sabalenka: lancia la racchetta verso il raccattapalle

Proprio i quattro game consecutivi persi da situazione di vantaggio nel terzo set hanno causato una furibonda crisi di follia di Sabalenka che ha rischiato anche la squalifica. Subito dopo l’errore che ha permesso a Pegula di brekkarla e salire 6-5 Aryna ha scagliato con violenza la propria racchetta in direzione di uno dei giovani raccattapalle. Fortunatamente per tutti però la racchetta non ha colpito il ragazzo ma la panchina, rimbalzando e tornando in campo, con il giudice di sedia che ha deciso di darle un semplice warning, che certamente si sarebbe trasformato in squalifica in caso avesse colpito il raccattapalle.

Finale tutta USA a Wuhan

A contendersi il titolo del WTA 1000 di Wuhan saranno dunque due statunitensi. Poco prima di Pegula era stata infatti Gauff a strappare il pass per la finale grazie alla sua prima vittoria del 2025 su Jasmine Paolini. Quella di domenica 12 ottobre sarà la settima sfida tra Coco e Jessica, che comanda gli scontri diretti con quattro vittorie.