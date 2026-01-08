Sabalenka furiosa, attacca il calendario come Alcaraz e sfida la WTA: “Non gli interessa di noi, ecco cosa farò”

Duro attacco contro il fitto calendario da parte di Sabalenka, che accusa la WTA di non tenere in considerazione la salute delle giocatrici, obbligando Aryna a una presa di posizione importante

Nuovo anno vecchie polemiche. A finire nel mirino è ancora una volta il fitto calendario stagionale che devono rispettare i top player e attaccato duramente da Aryna Sabalenka, che dopo l’approdo ai quarti di finale di Brisbane si è scagliata contro la WTA, accusandola di non curarsi della salute delle giocatrici e dicendosi pronta a non prendere parte ad alcuni degli eventi obbligatori pur consapevole delle multe che questa decisione le costerà.

La presa di posizione di Sabalenka contro il calendario

Non ha ancora fatto in tempo a chiudersi il primo torneo della nuova stagione che il calendario tennistico è finito nuovamente al centro delle polemiche. Dopo gli attacchi della passata stagione provenienti da alcuni dei giocatori di spicco dei due principali circuiti come quelli di Alcaraz, Swiatek o Zverev, questa volta è stata la n°1 WTA ad attaccare il fitto calendario e gli eventi obbligatori per i top player, il tutto senza mezzi termini: “La stagione è decisamente folle e questo non va bene per nessuno di noi, perché ci sono tantissime giocatrici che si infortunano. Anche le palline sono piuttosto pesanti, quindi è davvero dura. Ma quello che ha fatto Serena… le regole erano diverse. In questo momento, come nella scorsa stagione, alla fine dell’anno, poiché non ho giocato abbastanza eventi 500, ci multano nei punti. È successo sia a me che a Swiatek”.

Aryna ha poi minacciato di essere pronta a saltare qualcuno degli eventi più importanti per preservare il proprio corpo, incurante delle multe che le verranno recapitate dalla WTA per questa decisione: “Le regole sono piuttosto complicate con gli eventi obbligatori, ma continuerò a saltarne un paio per proteggere il mio corpo, perché ho faticato molto la scorsa stagione”.

Sabelanka al vetriolo contro la WTA

Sabalenka ha poi spiegato le difficoltà affrontate la passata stagione per via del calendario, definendo assurda la regola sui WTA 1000 obbligatori e lanciando un accusa pesante alla WTA: “Anche se i risultati sono stati davvero costanti, in alcuni tornei ho giocato completamente malata o ero davvero esausta per aver giocato troppo. In questa stagione cercheremo di gestire ciò un po’ meglio, anche se a fine anno so che mi multeranno. Il fatto che non si possa saltare un WTA 1000 penso sia assurdo. Credo che seguano solo i loro interessi. Non si concentrano sulla protezione di tutte noi”.

Sabalenka batte Cirstea, ora la rivincita con Keys

Nel frattempo la stagione di Sabalenka è partita nel miglior modo possibile con due netti successi che le hanno permesso di approdare ai quarti di finale del WTA 500 di Brisbane. La bielorussa si è infatti prima sbarazzata di Cristina Bucsa con un perentorio 6-0 6-1 e poi di Sorana Cirstea al termine di un match chiuso con un doppio 6-3. Ora Aryna si appresta a sfidare Madison Keys, a distanza di quasi un anno dall’enorme dispiacere che la statunitense le inflisse proprio qui nella terra dei canguri battendola in finale all’Australian Open 2025.