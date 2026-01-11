Brisbane, Kostyuk nella bufera: le parole dopo il ko in finale con Sabalenka. Ma lo sfottò di Aryna non passa inosservato

La finale del torneo australiano segna la prima polemica della stagione: Kostyuk rifiuta di dare la mano alla bielorussa e di farle i complimenti, Sabalenka rinfocola la polemica su muscoli e testosterone

Prima finale dell’anno in ambito WTA e prime polemiche. L’anno del tennis femminile comincia in realtà come si era concluso, qualche accusa, gesti che vanno interpreti e le immancabili polemiche. Momenti tesi che quando in campo ci sono Aryna Sabalenka e Marta Kostyuk in realtà non mancano mai.

Sabalenka comincia con un successo

Aryna Sabalenka non è per caso la numero uno del mondo anche se nell’ultimo periodo sembra essere al centro dell’attenzione più per le polemiche che per il suo talento. La Battaglia dei Sessi contro Nick Kyrgios è stata fortemente criticata e nei giorni scorsi la bielorussa aveva mandato un attacco molto netto nei confronti della WTA. Ma quando a parlare è il campo la bielorussa sbaglia raramente e nella finale di Brisbane ha messo in campo tutto il suo talento conquistando il primo titolo stagionale con un netto 6-4, 6-3 nei confronti dell’ucraina Marta Kostyuk.

La mancanza di rispetto di Kostyuk

Sport e politica viaggiano su due binari opposti..beh, non sempre. Almeno non per Marta Kostyuk che porta anche in campo la sua battaglia contro le atlete russe e bielorusse per quanto sta avvenendo nel suo paese. Anche dopo la finale di Brisbane, Marta si è rifiutata di stringere la mano alla sua avversaria e nel corso dei consueti discorsi di fine match non ha fatto i complimenti a Sabalenka ma ha concentrato il suo discorso solo sulla situazione del suo paese: “Ogni giorno vivo con il dolore nel cuore. Ci sono migliaia di persone senza luce e acqua calda in questo momento. Fuori ci sono -20 gradi. E’ molto doloroso vivere questa realtà ogni giorno. Sono stata incredibilmente commossa di vedere così tante bandiere ucraine questa settimana”.

Il gesto di Sabalenka

Nel discorso dopo il suo successo Aryna Sabalenka è stata decisamente più sportiva rivolgendo subito i complimenti alla sua avversaria: “Prima di tutto mi voglio complimentare con Marta e il suo team per questo incredibile avvio di stagione. Ti auguro il meglio e spero che ci possiamo incontrare molte altre volte in finale”. Ma parole di rito a parte, un gesto della bielorussa dopo la sua vittoria ha fatto il giro dei social. Sabalenka ha festeggiato baciandosi i bicipiti quasi a mo’ di sfottò nei confronti della sua avversaria che qualche mese fa aveva parlato di differenza di testosterone nel mondo del tennis citando proprio Sabalenka come esempio.