Sabalenka sfida Kyrgios l'anti-Sinner nella Battaglia dei sessi. Tifosi sicuri: “Lo demolirà in 2 minuti”

La regina del circuito WTA contro il 30enne australiano che non gioca da marzo ed è precipitato alla posizione numero 652 della classifica ATP: appuntamento il 28 dicembre a Dubai

Ora è ufficiale: torna la Battaglia dei sessi. La regina del circuito WTA, Aryna Sabalenka, sfiderà il discusso Nick Kyrgios, ormai anti-Sinner di professione, in un match esibizione che si terrà a Dubai il 28 dicembre. Come sempre spavaldo, il 30enne australiano. Ma i tifosi non hanno dubbi sull’esito dell’incontro.

Torna la Battaglia dei sessi con Sabalenka-Kyrgios

L’annuncio – è prassi, ormai – è arrivato via social con un post congiunto. Proprio come fatto da Sinner e Alcaraz per il loro match dai cachet milionari in programma il 10 gennaio in Corea del Sud. Torna la Battaglia dei sessi, che vanta trascorsi di prestigio come la sfida tra Billie Jean King e Bobby Riggs del 1973.

Protagonisti, questa volta, saranno Aryna Sabalenka, numero uno del ranking WTA, e Nick Kyrgios, scomparso dai radar (sui campi) dal torneo di Miami dello scorso marzo. Ma in compenso l’australiano ha mantenuto alta l’attenzione su di sé sparando spesso a zero su Jannik (e non solo). I due tennisti si sfideranno il 28 dicembre presso la Coca Cola Arena di Dubai.

Kyrgios spavaldo: l’anti-Sinner torna in campo

“Vincerò 6-2 senza dare il 100%”: così Kyrgios aveva avvisato la collega quando l’incontro era già diventato realtà, ma mancava ancora una location. Allo stato attuale sembra davvero improbabile che il numero 652 della classifica ATP possa avere la meglio sulla bielorussa. Basta dare uno sguardo alle statistiche e il quadro diventerà più chiaro.

In questo 2025 Nick ha giocato la miseria di cinque incontri, vincendone soltanto uno: da Miami non s’è più visto a causa di un fastidioso infortunio al polso destro che di fatto lo ha tenuto fermo ai box per 18 mesi. Ripetuti gli attacchi a Sinner, soprattutto per la vicenda Clostebol. Al contrario, Sabalenka è sempre più in rampa di lancio, un vero e proprio rullo compressore. Aryna, infatti, ha conquistato lo US Open ed è arrivata in finale all’Australian Open e al Roland Garros.

I tifosi non hanno dubbi sull’incontro

Sui social fanno tutti il tifo per la Sabalenka. Viviana non ha dubbi: “Lo batte in 2 minuti”, commenta su Instagram. Sulla stessa lunghezza d’onda Jennifer: “Lei lo schiaccerà”.

Un altro utente mette in guardia i fan: “Se qualcuno acquisterà un biglietto, stipuli un’assicurazione. Nick molto probabilmente si ritirerà all’ultimo minuto”. “Vincerà 6-0, 6-0” sostiene Thomas. Un tifoso storce il naso per la presenza di Kyrgios: “Aryna avrebbe dovuto affronta Sinner o Alcaraz, migliore contro migliore”.