Sabalenka-Kyrgios, la Battaglia dei Sessi sempre più nel mirino: “E’ un’idiozia totale”. L'attacco brutale ad Aryna

La “Battaglia dei Sessi” tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios sempre più nel mirino. Alize Cornet attacca duramente la bielorussa: “Non sta facendo un favore al tennis femminile”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La “Battaglia dei Sessi”, il match di esibizione tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios sempre più nel mirino della critica. Oggi alle ore 17 andrà in scena un sfida di cui si parla da mesi ma non sempre in modo positivo. L’evento sarà trasmesso da SuperTennis e a prescindere dal risultato finale e da quello che succederà rischia di essere oggetto di polemica anche per i mesi a venire.

L’attacco di Alize Cornet

Le critiche per la “Battaglia dei Sessi” si moltiplicano e l’ultima ad aggiungersi è l’ex tennista (da poco capitana della squadra femminile francese) Alize Cornet che ai microfoni di RMC si scaglia senza mezzi termini contro l’esibizione: “Ho l’impressione che dietro questa partita ci sia solo tanta comunicazione, un’operazione di marketing che mette in secondo piano il gioco. Trovo che le regole che hanno deciso di adottare siano di un’idiozia assoluta, in particolare quella di ridurre il campo per Sabalenka”.

Poi l’ex tennista francese continua: “Un’enorme mossa di marketing ma anche una di scarso successo perché non dà un’immagine positiva del tennis femminile. Non riesco a capire perché Aryna abbia accettato di giocare con queste regole quando lei è la numero 1 del tennis femminile da due anni a questa parte. Avrebbe potuto giocare contro di lui su un campo normale. Tutto questo finisce per svilire le sue capacità”.

“Sabalenka ko anche con il numero 400”

A finire in particolare nel mirino della critica è proprio Aryna Sabalenka. Dall’altra parte della rete trova infatti un giocatore che da tempo è ai margini del circuito, mentre la bielorussa è la numero 1 del ranking femminile. Una situazione in cui sembra essere lei ad avere tutto da perdere e niente da guadagnare: “Sabalenka potrebbe perdere anche contro il numero 400 o 500 del mondo – dice Francisco Claver a Clay – E’ una grande giocatrice che a volte può tirare fuori anche dei colpi più potenti di quelli degli uomini. Ma se si prendono in considerazione tutti gli aspetti del tennis, non solo la potenzia, la differenza è enorme. Parlo del fisico, della velocità, della resistenza e delle regolarità dei colpi”.

Le critiche alla Battaglia dei Sessi

Dichiarazioni che si aggiungono alle tantissime che nel corso degli ultimi mesi hanno messo nel mirino questa esibizione. Tra le più severe ci sono state le parole di Rennae Stubbs: “Non riesco a capire quale vantaggio potrebbe avere il tennis femminile da questa partita. A meno che Kyrgios non sia infortunato o incapace di correre, vincerà facilmente. Alla fine è soltanto l’occasione per tirare su dei soldi facili”. Ma anche quelle della leggendaria Billie Jean King: “La mia sfida a Riggs contava per le donne, questa no“.