Sabalenka reagisce a un passo dalla sconfitta e batte Noskova al set decisivo volando per il sesto anno consecutivo in semifinale allo US Open. Il numero 1 WTA è però nelle mani di Rybakina (e Zheng)

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Sesta semifinale consecutiva allo US Open per Aryna Sabalenka, uscita vincente da una battaglia durissima contro Linda Noskova, che si era portata avanti di un break nel set decisivo. La bielorussa rimane dunque in corsa per conquistare il suo primo slam del 2026 e mantenere la vetta del ranking, anche il futuro del numero 1 WTA è tutto nelle mani di Elena Rybakina.

Sabalenka soffre ma batte Noskova

Match combattutissimo quello tra Sabalenka e Noskova. A partire meglio è Aryna, che sfrutta un avvio molto incerto di Linda per portarsi subito avanti di un break. La bielorussa si procura poi due palle del doppio break nel sesto game, ma la ceca resiste e respinge l’assalto. Al momento di servire per il set Sabalenka accusa però un passaggio a vuoto, permettendo a Noskova di riaprire il parziale e portarlo al tie-break, dove però si fa travolgere da Aryna che lo conquista per 7-1.

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Il secondo set si apre ancora con Noskova costretta ad annullare due palle break nel primo game e una nel quinto. Superato questo momento di difficoltà la ceca però alza il livello e inizia a non sbagliare più nulla, prendendo in mano l’inerzia del match e strappando la battuta a Sabalenka nel sesto game, conquistando poi il parziale e mandando l’incontro al set decisivo.

Set decisivo dove è nuovamente Noskova a trovare per prima il break, dando la sensazione di potersi involare verso la vittoria finale. La ceca però approccia malissimo l’ottavo game e permette, permettendo a una Sabalenka di nuovo ruggente riaprire il match. Le due giocatrici arrivano poi a un super tie-break anch’esso molto combattuto, ma in cui alla fine il miglior rendimento al servizio di Aryna ha fatto la differenza, permettendole di vincere per 10 a 7 col risultato finale di 7-6 3-6 7-6.

Sabalenka salva lo US Open, ma il n°1 è in mano a Rybakina

Con questa vittoria sofferta, festeggiata con un urlo liberatorio, Sabalenka rimane in corsa per lo US Open, dove insegue il primo titolo Slam del 2026. Prima puntare alla coppa per Aryna in semifinale affronterà la vincitrice del derby statunitense tra Jessica Pegula ed Emma Navarro. La vittoria su Noskova tiene viva anche la possibilità di rimanere in vetta alla classifica WTA, anche se in questo caso il futuro del numero 1 è tutto nelle mani di Rybakina, a una vittoria dal sorpasso su Sabalenka.

La rinascita di Zheng è una minaccia per l’Italia in BJK Cup

Per poter provare a rimanere al numero 1 ora Sabalenka dovrà fare il tifo per Zheng, tornata finalmente competitiva dopo l’infortunio che l’aveva obbligata a rimanere a lungo fuori. Zheng che tra l’altro potrebbe essere anche prossima (e a questo punto anche molto temibile) avversaria dell’Italia di Tathiana Garbin in Billie Jean King Cup, dove le azzurre inseguono il terzo trionfo consecutivo a partire proprio dalla sfida alla Cina.