"Sabalenka perderebbe 6-1 6-1 da un ragazzo di 17 anni": l'ultima di McEnroe riaccende la Battaglia dei Sessi

Fanno discutere le dichiarazioni di Patrick, fratello di John: "Ma non intendo sminuire il tennis femminile". Si attende la risposta della Tigre di Minsk.

Promettono di riaccendere il dibattito sulle differenze tra tennis maschile e femminile le ultime dichiarazioni, sicuramente poco diplomatiche, di Patrick McEnroe. Il fratello minore di John è entrato a gamba tesa su una questione che ciclicamente – e chissà perché – si ripropone in modo spesso virulento. Pat, che dopo una discreta carriera da doppista ha intrapreso l’attività di opinionista e commentatore e vanta un buon numero di seguaci sui social, ha tirato in ballo nientemeno che la numero 1 della classifica WTA, Aryna Sabalenka. Che probabilmente gli risponderà per le rime.

Patrick McEnroe, frase tranchant su Aryna Sabalenka

L’ex tennista statunitense c’è andato giù pesante nei confronti della vincitrice dell’ultimo Sunshine Double, i due tornei americani sul cemento di Indian Wells e Miami. “Sabalenka perderebbe 6-1 6-1 da un ragazzo di 17 anni“, la frase senza dubbio tranchant da parte del minore dei fratelli McEnroe, considerato – forse non più, dopo questa rivelazione – come più calmo e riflessivo rispetto all’irruento John. Una dichiarazione che ha immediatamente scatenato un vespaio di polemiche sui social. A essere presa di mira, infatti, più che Sabalenka in sé è l’intera categoria delle tenniste.

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La “pezza” di McEnroe dopo le parole sul tennis femminile

Quasi a prevenire possibili reazioni indignate, lo stesso Pat McEnroe ci ha tenuto a precisare: “Il confronto tra Sabalenka e il ragazzo di 17 anni sarebbe irrilevante, in ogni caso. La mia osservazione – ha aggiunto – non è in alcun modo tesa a sminuire il tennis femminile, solo a sottolineare come sia sostanzialmente sbagliato comparare il circuito ATP a quello WTA”. Sarà, ma il tentativo di metterci una pezza da parte di McEnroe non sembra aver raggiunto l’obiettivo. Le critiche, infatti, gli sono piovute addosso comunque. Non solo da donne, anche da tantissimi utenti del web di sesso maschile.

L’ultima battaglia dei sessi tra Sabalenka e Kyrgios a Dubai

La critica di Pat McEnroe, che probabilmente è stato eccessivamente crudo nell’esprimere la sua opinione, più che al tennis femminile sembra in ogni caso essere rivolta a “baracconate” come la recente “Battaglia dei Sessi 2.0”, la sfida giocata lo scorso 28 dicembre a Dubai che ha visto di fronte la stessa Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios. Una partita giocata con campi e regole differenti per i due giocatori e che ha visto l’affermazione dell’australiano, reduce da un lungo periodo d’inattività, con un doppio 6-3. La Tigre di Minsk s’è detta pronta alla rivincita, forse dopo le parole di Patrick McEnroe avrà ancora più voglia di scendere in campo.