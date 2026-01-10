Sabalenka, rivelazione choc: "Durante l'off-season ho preso 6 chili, ma la WTA non capisce quanto siamo stressate"

Curiosa rivelazione di Aryna Sabalenka: dopo aver centrato la terza finale di fila a Brisbane, ha rivelato che a dicembre è ingrassata di 6 kg. "La WTA ci spinge al limite, in vacanza non ho regole..."

Ha cominciato l’anno come da copione, cioè conquistando la finale nel primo torneo “vero” al quale ha partecipato (la sfida con Kyrgios, beh, quella giudicatela voi in qualche categoria debba essere annoverata). Ma Aryna Sabalenka non perde mai tempo per far parlare di sé e per richiamare l’attenzione su tanti temi che interessano da vicino il mondo del tennis, e non solo. Così, tra una sfilata con la nuova mise che indosserà agli Australian Open (piuttosto sgargiante: rosa, arancione e nero, ispirato alla “surf culture”) e qualche vittoria “pesante” (quella con Madison Key prima, seguita dal netto successo su Karolina Muchova) non è mancato il tempo per parlare di altri argomenti.

La forma fisica in vacanza va in soffitta: “Ed è giusto così”

Le accuse al vetriolo contro la WTA e l’obbligo di giocare determinati tornei stagionali fanno già parte del passato. Aryna, a margine del successo su Muchova, c’ha tenuto a far sapere perché per un paio di settimane nella off season è rimasta ferma. “Il calendario è troppo stressante e tutte noi giocatrici abbiamo bisogno di staccare la spina. Quest’anno forse ho un po’ esagerato: in una quindicina di giorni di stacco ho preso 6 chili, ma non è un problema, perché c’è bisogno di riposare e prendersi alcuni sfizi. Facciamo tante rinunce, siamo sempre in viaggio e quando siamo in vacanza abbiamo il dovere di non pensare allo sport e alla forma fisica, o almeno così la penso io”.

In realtà poi Sabalenka ha leggermente corretto il tiro: “Ok, ho mangiato di tutto, ma qualche minuto di tapis roulant in palestra me lo concedevo. Ma solo quello, e la bilancia infatti non apprezzava molto. Ma non importa: meglio fare un po’ di dieta dopo e non star lì a rimuginare sopra su qualche peccato di gola. E comunque uno stacco tra un torneo e l’altro è fondamentale, perché altrimenti andremmo fuori giri”.

La scelta per il 2026: “Salterò qualche 1000 e pagherò la multa”

La vittoria in semifinale contro Muchova (che l’aveva battuta negli ultimi due precedenti) ha spedito la numero 1 del mondo in finale a Brisbane per il terzo anno consecutivo, dove affronterà Marta Kostyuk. “Ho cercato di pensare solo al presente, il passato non contava. Muchova è un’atleta formidabile e sapevo che qualsiasi chance gli avessi concesso, lei avrebbe potuto sfruttarla a suo favore. Sono stata concentrata fino alla fine, questa era la prova da superare e sono contenta di averla superata”.

A margine della sfida, Sabalenka ha ribadito quanto detto due giorni prima riguardo alla volontà di saltare alcuni appuntamenti del circuito 1000, sebbene questo gli costerà qualche bonus di montepremi. “Le regole sono piuttosto complicate, ma io continuerò a saltare anche gli eventi obbligatori per preservare al meglio il mio corpo. A volte ho giocato malata ed ero veramente esausta. Quest’anno voglio gestirmi meglio e al più pagherò una multa”.