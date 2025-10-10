Paolini vince senza giocare: Sabalenka le fa un regalo, batte Rybakina a Wuhan e avvicina Jasmine alle Finals

Arina batte la kazaka e fa un grosso favore alla garfagnina, che ora ha un bel vantaggio in vista dello sprint finale per il cruciale appuntamento di novembre a Riad.

Ancor prima di scendere in campo contro Iga Swiatek nel suo quarto di finale al WTA 1000 di Wuhan, Jasmine Paolini ha potuto festeggiare la prima “vittoria” di giornata: la gufata ha funzionato, la principale rivale nella corsa alle WTA Finals – la kazaka Elena Rybakina – è stata sconfitta da Aryna Sabalenka e dunque rimarrà, comunque vada, alle sue spalle nella classifica della Race al termine del torneo in corso. A poco più di tre settimane dal cruciale appuntamento di Riad, che vale tantissimo in termini di prestigio e anche qualcosa di più in termini di soldini, Jasmine è davanti alla rivale. Ma la missione non può dirsi ancora compiuta.

Wuhan, Sabalenka batte Rybakina in due set

Vittoria netta quella della “tigre” bielorussa su Rybakina. Arina non ha lasciato scampo alla kazaka, tirando fuori una delle migliori prestazioni di questa sua cavalcata a Wuhan, iniziata tra diversi alti e bassi. Nessun impaccio, invece, nel match più atteso (almeno da Paolini). Un doppio successo sul punteggio di 6-3 a certificare una supremazia mai in discussione. Sarà dunque Sabalenka a sfidare nella semifinale della parte alta del tabellone di Wuhan la statunitense Jessica Pegula, che ha piegato Katerina Siniakova al terzo set, in rimonta. Per Rybakina, invece, è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti.

Paolini-Rybakina, la situazione per le WTA Finals

La situazione nella Race al momento vede Paolini in ottava posizione, l’ultima utile per qualificarsi, con 3956 punti all’attivo, 43 in più rispetto a Rybakina che si è fermata a 3913. Jasmine potrebbe migliorare ulteriormente la situazione in caso di successo su Swiatek: vorrebbe dire aver infranto uno storico tabù, dal momento che contro la polacca Jas ha beccato sei sconfitte su sei, portando a casa un solo set contro i dodici della forte rivale, tornata alla posizione numero 2 della classifica WTA. In caso di impresa, Paolini si porterebbe a 4131 punti, blindando il suo piazzamento.

Lo sprint di Jasmine: tornei a Ningbo e poi a Tokyo

La qualificazione, in ogni caso, si deciderà nei prossimi appuntamenti, gli ultimi della campagna d’Asia di Paolini e Rybakina. Lunedì, subito dopo la conclusione del WTA 1000 di Wuhan, prenderà infatti il via il WTA 500 di Ningbo, a cui sono iscritte – ovviamente – tanto l’italiana quanto la kazaka. Lo stesso dicasi per il WTA 500 di Tokyo, che inizia lunedì 20. Jasmine ha un doppio vantaggio sulla rivale diretta. A Ningbo scarterà un solo punto, mentre a Tokyo dieci. Rybakina, invece, dovrà scartare 108 punti a Ningbo e ben 150 punti a Tokyo. Insomma, Jasmine “vede” le Finals. E forse anche per questo ha rinunciato al torneo di doppio a Wuhan con Errani: meglio risparmiare energie per appuntamenti più importanti.