Sabalenka scopre il suo lato sexy: il ballo in bikini con Paula Badosa, ex di Tsitsipas, infiamma il web

Aryna dimostra di essere la numero 1 anche sul web: i video postati su TikTok con 'l'anima gemella' Badosa hanno mandato in tilt i loro milioni di follower

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Aryna Sabalenka e Paula Badosa, le anime gemelle del tennis, continuano a infiammare il web. La numero 1 della classifica WTA ha infatti regalato ai suoi follower un balletto super sexy in bikini, diventato immediatamente virale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sabalenka scopre il suo lato sexy: Aryna star del web

La vincitrice degli ultimi US Open si è regalata una mini-vacanza a Dubai con l’amica Paula Badosa, il cui 2025 si è chiuso anzitempo per via degli infortuni che hanno frenato la sua ascesa.

Le due, che si definiscono “anime gemelle” e sul web sono state ribattezzare ‘Sabadosa‘, hanno letteralmente mandato in visibilio i loro follower con scatti bollenti in cui esaltano i loro corpi perfetti. Ma sono stati in particolare due video pubblicati su TikTok a scatenare i fan (e non solo) della leader del ranking Wta e della collega spagnola.

Il video del balletto in bikini con Badosa è subito virale

Bikini giallo per Sabalenka, nero per Badosa. Musica suadente, sguardi ammiccamenti e movimenti da far perdere la testa: le Sabadosa sanno decisamente come catturare le attenzioni dei tifosi anche quando non sono in campo. È bastato postare i video e giù di visualizzazioni.

La tigre bielorussa, che si prepara ad affrontare il torneo di Riad ha approfittato della vacanza dell’amica del cuore per concedersi un momento di svago sfrenato tra i grattacieli della scintillante Dubai. Aryna, 3,8 milioni di follower su Instagram, ha dimostrato di essere una vera numero 1 anche sul web.

Chi è Paula Badosa, ex fidanzata di Tsitsipas

La 27enne spagnola, quattro titoli WTA in carriera tra cui Indian Wells nel 2021, ha deciso di prendersi una pausa dal tennis fino al 2026 con l’obiettivo di recuperare la forma migliorare e tornare quindi in pista. Nel 2022 era riuscita a conquistare la seconda posizione nel ranking, ma poi ha dovuto fare i conti con gli infortuni che l’hanno perseguitata.

Addirittura 37 i ritiri, una sorta di maledizione. Paula, però, è stata spesso anche al centro del gossip, sopratutto per la sua storia d’amore con il greco Tsitsipas, spazzato via da Sinner all’esordio del Six Kings Slam in Arabia Saudita. I due si legarono in occasione degli Internazionali di Roma del 2023 e crearono anche un account Instagram condiviso, salvo poi separarsi definitivamente agli inizi dello scorso luglio.