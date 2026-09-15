Sabalenka stangata dallo US Open, lo slam punisce Aryna ma si dimentica delle sorelle Williams: doppia multa per Darderi

Oltre a un montepremi da record lo US Open ha comminato anche una serie di multe salate ai giocatori, tra cui spiccano quella a Luisina Giovannini, a Sabalenka e le due a Darderi

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Finale di US Open estremamente amaro per Aryna Sabalenka, che dopo essere riuscita a ripartire in seguito alla crisi che l’aveva colpito negli scorsi mesi si è dovuta arrendere a Elena Rybakina, chiudendo così il suo 2026 senza nemmeno uno slam in bacheca. Un finale amaro a cui si aggiunge anche la beffa della sanzione a lei inflitta dal torneo statunitense in seguito al suo sfogo dopo la sconfitta. Doppia multa per Luciano Darderi, mentre le sorelle Williams la fanno franca.

Sabalenka paga lo sfogo della finale, la sanzione dallo US Open

Per la prima volta dopo tre anni consecutivi con almeno un titolo slam conquistato, Sabalenka chiuderà il suo deludente 2026 senza alcun Major in bacheca. Rialzatasi dopo una crisi di risultati che durava da aprile, Aryna infatti si è arresa in finale allo US Open a Rybakina (che già l’aveva battuta nell’ultimo atto all’Australian Open a inizio anno) in tre set. Una sconfitta cocente per la bielorussa, che a fine partita ha sfogato tutta la propria frustrazione sia verbalmente che mandando in mille pezzi la propria racchetta. Una reazione che non è stata tollerata dal Major statunitense, che ha deciso sanzionarla con una multa salata di 7.500 dollari.

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Doppia infrazione e doppia multa per Darderi

Quella comminata a Sabelenka non è però stata l’unica sanzione ai danni dei giocatori da parte dello US Open, che ha decurtato dal prize money vinto dai tennisti la bellezza di 112.500 dollari, tra cui spicca la multa di 20.000 dollari a Luisina Giovannini. Tra i giocatori nel mirino del Major statunitense anche Darderi, che ha ricevuto ben due sanzioni, una per l’abuso di racchette, l’altra per alcune oscenità da lui pronunciate, per un totale di 10.000 dollari.

Le sorelle Williams la fanno franca, trattamento di favore da parte dello US Open?

Nella lista delle sanzioni decretate dallo US Open sorprende però l’assenza di una multa alle sorelle Williams. Dopo la loro sconfitta nel torneo di doppio femminile Serena e Venus avevano saltato il consueto appuntamento con i media senza offrire una motivazione. Un atteggiamento che normalmente avrebbe dovuto comportare una multa, che però in questo caso non è arrivata, facendo sorgere il sospetto di un trattamento di favore da parte dello US Open nei confronti delle due leggende del tennis statunitense.