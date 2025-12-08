Sabalenka stuzzica Kyrgios prima della Battaglia dei Sessi: “Perderà”. Ma Nick impressiona contro l’erede Shelton

Il rientro di Kyrgios nel cicuito sembra procedere per il verso giusto questa volta, ma Sabalenka non si spaventa e lo stuzzica in vista della Battaglia dei Sessi: "So che lo batterò"

Dopo aver tentato rientro nel circuito in questa stagione senza fortune in seguito al grave infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, Nick Kyrgios ci vuole riprovare nel 2026 dove punta a tornare a competere già a partire dall’Australian Open. Per prepararsi al meglio il bad boy del tennis mondiale si è iscritto a una serie di esibizioni che precedono la nuova stagione, la prima delle quali è andata in scena il 7 dicembre ad Atlanta, dove – nonostante la sconfitta – è apparso in buone condizioni contro Ben Shelton. Nel frattempo Aryna Sabalenka accende la sfida all’australiano in vista della nuova Battaglia dei Sessi, dicendosi sicura della propria vittoria.

Kyrgios, sensazioni positive nonostante la sconfitta con Shelton

Provaci ancora, Kyrgios. Questo potrebbe essere il titolo del film sulle ultime stagioni dell’australiano, che dopo l’exploit nel 2022 che lo ha visto raggiungere a Wimbledon la sua unica finale a livello slam in singolare, è stato vittima di una serie di gravi infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per praticamente tre anni a esclusioni, appunto, dei vari tentativi (non andati a buon fine) di tornare a competere nel circuito maggiore.

Nick però non vuole demordere e ha già confermato di volerci riprovare in occasione dei prossimi Australian Open. In confronto al passato le sensazioni questa volta (anche per via delle sue parole) sembrano essere più incoraggianti, come confermato anche dal match di esibizione durante l’Atlanta Cup contro Shelton (in cui lo stesso Kyrgios di recente ha detto di rivedersi) perso in due set, ma durante il quale è apparso in una condizione migliore rispetto al passato, anche se ovviamente per capire quale sarà davvero il livello di Nick bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Sabalenka si diverte contro Osaka ed esce imbattuta dalla’Atlanta Cup

Prima di Kyrgios all’Atlanta Cup era stato il turno di Aryna Sabalenka e Naomi Osaka, che hanno dato vita a un match avvincente, spettacolare e divertente, esattamente ciò che si chiede a un’esibizione, vinto dalla bielorussa al super tie-break – che ha sostituito il terzo set – grazie a una raccattapalle che ha giocato al suo posto e convertito il secondo match point della n°1 WTA. Sabalenka esce dunque imbattuta da Atlanta visto anche il successo in coppia con Shelton nel doppio misto contro Osaka/Kyrgios.

Sabalenka accende la Battaglia dei Sessi e avvisa Kyrgios

Kyrgios che sarà tra l’altro il rivale di Sabalenka in occasione della nuova edizione della Battaglia dei Sessi (format che in passato aveva visto Bobby Rigs sfidare e battere Margaret Court e Billie Jean King e Jimmy Connors superare Martina Navratilova) che andrà in scena a Dubai il prossimo 28 dicembre. Una sfida molto discussa e che si prospetta accesa, anche per via delle continue frecciatine che i due protagonisti si stanno lanciando in questo periodo, l’ultima delle quali è stata scoccata dalla bielorussa, che all’Atlanta Cup ha provocato il suo rivale dicendosi sicura della sua vittoria: “So che lo batterò, quindi non ho bisogno di rimanere a guardarlo giocare”.