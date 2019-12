Sabatini demolisce Juve e Napoli: Che psicosi

Negli ultimi due anni sono arrivate prima e seconda e due anni fa si sono giocati lo scudetto fino all’ultima giornata ma per Sandro Sabatini questo potrebbe essere un anno difficile sia per il Napoli, cosa ormai acclarata, che per la Juventus.

I GIUDIZI – Parlando a Radio sportiva il giornalista di Mediaset non vede roseo il futuro dei campioni d’Italia dopo l’ultima mossa di mercato.

L’ADDIO – La cessione di Mandzukic viene giudicata un errore. Sabatini spiega: “Se_Higuain garantirà un rendimento alto, bene, altrimenti la Juve, senza Mandzukic, avrà un problema di centravanti. Perché né Cristiano né Dybala possono ricoprire quel ruolo”.

LA TATTICA – Il giornalista di Mediaset osserva che la Juve ha sbagliato a vendere Mandzukic per quello che rappresentava tatticamente, Cristiano ha sempre reso al massimo quando aveva una prima punta pura come lui attorno alla quale girare. Poi accuse anche al centrocampo: “Hanno provato a migliorarlo con Emre Can , Ramsey e Rabiot, due nuovi acquisti che non hanno reso e un giocatore che ha perso un po’ la testa dopo l’esclusione dalla lista Champions League”.

PSICOSI – Infine conclude: “L’anno scorso gran parte dei tifosi della Juve sono stati presi da una psicosi anti-Allegri. Vinceva e la prima cosa che gli veniva detta è che non giocava bene…”

QUI NAPOLI – Bordate anche sul Napoli: “Ancelotti ha sperato fino all’ultimo di poter continuare a guidare il Napoli. Non nego che il suo rendimento sia stato al di sotto delle aspettative, ma le vere analisi sulla bravura e l’operato si farà con il confronto con chi viene dopo”.

PESSIMISTA – Sabatini non si fida di Gattuso: “Credo che il lavoro di Gattuso, in mezzo a tanti vasi di ferro, sarà difficile. Acquisti sbagliati negli ultimi anni? Forse è vero, ma questo coinvolge gli anni di Sarri. Il Napoli è una squadra forte costruita con le indicazioni di Benitez, ma è stato difficile aggiornarla proprio perché il livello era elevatissimo”.

SPORTEVAI | 26-12-2019 10:57