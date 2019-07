Sabatini: "Rabiot guadagna troppo? E allora De Ligt?" 

Matthijs De Ligt potrebbe essere il grande colpo della Juventus per rafforzare e ringiovanire il proprio pacchetto difensivo, oltre a rappresentare un’ideale risposta al Napoli, dopo l’ingaggio da parte del club azzurro di Kostas Manolas. Sulle qualità del giocatore non ci sono dubbi, De Ligt s’è messo in luce in Champions League con la maglia dell’Ajax, mostrando proprio all’Allianz – nella sfortunata gara dei quarti di finale persa dai bianconeri contro i lancieri – tutta la sua abilità nelle due aree di rigore. Tuttavia molti addetti ai lavori sono perplessi riguardo alle cifre dell’operazione che dovrebbe portare l’olandese a Torino.

“E ALLORA DE LIGT?”. In particolare, Sandro Sabatini ha sottolineato lo scompenso tra il futuro stipendio di De Ligt e quello degli altri centrali in rosa. “Qualcuno parla dei 7 milioni di ingaggio per Rabiot, affermando che sembrano tanti – ha dichiarato il giornalista a Radio Sportiva -, ma sinceramente a me sembrano di più i 12 milioni per De Ligt: in fondo la Juventus sta andando a prendere un diciannovenne che andrà a guadagnare quanto Bonucci e Chiellini, due senatori, messi insieme”. Uno scompenso, questo, che potrebbe pesare a livello di spogliatoio e che per il giornalista rappresenta un azzardo da parte della Juve. D’altra parte, ha spiegato Sabatini, se De Ligt dimostrerà da subito il suo valore, i bianconeri avranno centrato un altro eccezionale affare. “Se De Ligt saprà giocare al posto di Bonucci e Chiellini, la Juventus in difesa sarà a posto per i prossimi 10 anni”, ha aggiunto il giornalista.

“BRAVO IL NAPOLI”. Parlando di difensori, Sabatini non ha potuto poi non sottolineare la grande operazione conclusa dal Napoli con l’acquisto di Manolas dalla Roma. “Con il greco e Koulibaly il Napoli ha costruito una grande difesa. E se dovesse arrivare davvero James Rodriguez la squadra di Ancelotti salirebbe immediatamente sul podio della serie A”.

SPORTEVAI | 01-07-2019 13:55