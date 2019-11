Sabatini sul bianconero: "Futuro da pallone d’oro"

Tanti 8 in pagella per Douglas Costa all’indomani della prestazione offerta dall’attaccante contro la Lokomotiv Mosca, condita dalla rete che, al 90’, ha regalato la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions League alla Juventus.

Una pioggia di elogi per un giocatore che Maurizio Sarri ha ritenuto indispensabile fino all’infortunio, e che una volta tornato sembrava essere diventato un problema tattico per l’allenatore: dove metterlo nel 4-3-1-2? A Mosca Douglas Costa ha risposto alla grande ed ora sono in molti a chiedere che l’ex Shakhtar guadagni maggiore spazio nelle rotazioni di Sarri.

DA PALLONE D’ORO. Tra coloro ancora non del tutto convinti c’è Sandro Sabatini: intervistato da Radio Sportiva, il giornalista ha in un primo tempo elogiato Douglas Costa, salvo poi correggere parzialmente il tiro.

“Se Douglas Costa merita una candidatura per il Pallone d’Oro? In futuro ci può stare”, ammette Sabatini, spiegando di essere rimasto incantato dalle qualità tecniche del brasiliano.

Per Sabatini, però, Douglas Costa manca ancora di una qualità che appartiene ai grandi campioni: la continuità. “L’unica perplessità che ho su questo giocatore – ha poi aggiunto il giornalista in radio – è che mi sembra più adatto a giocare gli ultimi 20-30 minuti della ripresa che a partire dall’inizio. Ieri è stato straordinario ha scartato mezza squadra avversaria…”. Trascinando la Juventus a un risultato di fondamentale importanza per poter affrontare con maggiore tranquillità il duello con l’Inter in campionato.

IL FUTURO DI MAX. Sabatini ha poi anche parlato del futuro di Max Allegri, ex allenatore della Juventus, accostato in queste ore al Napoli come possibile sostituto di Carlo Ancelotti. “Da quello che mi risulta la sua intenzione è di non prendere una squadra in corsa – ha spiegato Sabatini – ma di tornare in panchina dalla prossima stagione”.

Difficile, dunque, che il tecnico livornese finisca ad allenare il Napoli in caso di divorzio tra De Laurentiis e Ancelotti.

SPORTEVAI | 07-11-2019 13:34