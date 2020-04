Sabato di passione per i tifosi del Napoli: Ora hanno paura

Sembrava tutto fatto lo scorso primo marzo. Un incontro a pranzo, una stretta di mano, una bozza d’accordo già pronta e soltanto da firmare. Invece il cataclisma arrivato con il coronavirus, la sospensione delle competizioni la lunga quarantena e qualche altro problema irrisolto hanno rimescolato le cose. Mertens resterà a Napoli? Per qualcuno, la permanenza del belga alla corte di De Laurentiis non è più così scontata.

L’annuncio della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport, attraverso un articolo firmato da Maurizio Nicita, taglia corto: “Mertens verso l’addio”. E nel pezzo si spiega perché: “Dopo quell’incontro (del primo marzo, ndr) non sono arrivati i segnali attesi dal giocatore. Anzi alla questione multe si è aggiunta quella dei tagli degli stipendi per l’emergenza. In più il club ha deciso di mettere in cassa integrazione i dipendenti e anche questo segnale non è piaciuto al belga, che senza garanzie non ritiene di dover rimanere, anche se resta molto legato all’ambiente”. Su di lui ci sarebbero tre big della Premier: Arsenal, Chelsea e Manchester United.

Pedullà conferma

Anche l’esperto di mercato Alfredo Pedullà conferma le preoccupazioni: non avendo messo nero su bianco, “la situazione si è un po’ ingarbugliata”. Tanto che “non si può addirittura escludere che l’attaccante belga, pur legatissimo al club azzurro, decida di valutare altre ipotesi senza formalizzare (magari approfondire) quanto era stato pattuito in precedenza. Un quadro che chiama in causa altri aspetti, anche quello delle multe delle scorso inverno, e che evidentemente non è stato completamente chiarito”. Insomma “il rischio concreto è che – essendo quasi a metà aprile – la situazione Mertens-Napoli possa ulteriormente complicarsi”.

Ceccarini possibilista

Il giornalista di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini resta invece più che fiducioso sulla permanenza di Mertens a Napoli: “Continuano i contatti per il rinnovo di contratto di Mertens. Nonostante ci sia stato un rallentamente le sensazioni restano positive. La trattativa va avanti e lo stesso vale per Zielinski“.

Da Ciro a Ciro

Non perde le speranze Marco D’Amore, il popolare “Ciro” di Gomorra. Intervenendo a Napoli Magazine Live, l’attore spiega che “Io a Ciruzzo (Dries Mertens, ndr) glielo dico tutti i giorni di rimanere a Napoli, a prescindere da quale sarà la sua scelta, la città e i tifosi gli vorranno sempre bene. Tratterrei anche Gattuso, ha restituito gioco, serenità e non avrei alcun dubbio a confermarlo”.

I tifosi

Ma cosa ne pensano i tifosi del Napoli? Molti temono un addio che sarebbe sicuramente sofferto e amaro. “Io sto cercando di ignorare notizie sul Napoli per non cadere nel vortice della nostalgia e mi ritrovo Mertens in tendenza. Ok”, fa sapere preoccupata Cristina. Antonio non vuole crederci e ironizza: “Oggi sono venuto a conoscenza che in certe redazioni ci sono anche i cartomanti. Costoro in questi giorni di silenzio e bui per il virus sono riusciti a leggere il silenzio di Mertens che secondo loro andrà via per il mancato accordo sulle multe. Mitici eroi”. Un altro tifoso invece è caustico: “Uno che pone le condizioni delle multe per firmare il contratto, come lo vogliamo definire? Si chiama ricatto, ed è stato il motivo di tutti i problemi del Napoli di questo anno. Grazie di tutto, ora vai dove ti portano i soldi e non trovare pretesti”. Ma un altro tifoso è più tenero: “Ciro non può andare via. De Laurentiis sei ancora in tempo, non lamentarti poi se i tifosi non ti amano”.

SPORTEVAI | 11-04-2020 10:26