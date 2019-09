Sacchetti: "Dobbiamo trascinare il pubblico"

La Vanoli Cremona, che ha riposato nel primo turno, comincia il suo campionato ospitando la De’ Longhi Treviso. “Incontriamo una squadra neopromossa ma dal grande blasone e da parte nostra ci sarà quella giusta tensione agonistica che deve caratterizzare ogni esordio – dice il tecnico dei lombardi, Meo Sacchetti -. Nelle ultime partite siamo riusciti a migliorare alcune situazioni. Mi riferisco in particolare alla partita di Supercoppa contro Sassari. Però questo non basta perché continuiamo ad avere dei vuoti che dobbiamo cercare di riempire con l’intensità, concedendo meno ai nostri avversari e lavorando meglio sui nostri problemi, soprattutto a rimbalzo”.

“Giochiamo in casa e dal nostro pubblico mi aspetto sempre il massimo ma, come ho detto in più di un'occasione, è la squadra che deve trascinarlo con un atteggiamento giusto in campo. I ricordi dello scorso anno sono certamente molto belli ma quest’anno ripartiamo da zero” chiosa l’ex timoniere di Sassari.

