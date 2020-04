Sacchetti è pronto a perdere Happ

Nel corso di un'intervista concessa a 'La Provincia di Cremona', Meo Sacchetti ha commentato l'emergenza Coronavirus: "In questo momento è impossibile sapere quando si potrà tornare in campo senza rischi. Nessuno dice che tra un mese, o due, le cose saranno migliorate. Adesso serve concentrarsi sulla salute e pensare ad aiutare quelli che rischiano la vita per salvarla a noi. Serve rispettare le regole".

Il coach della Vanoli ha parlato anche di mercato: "Di Happ ho letto che il suo procuratore dice che non tornerà a Cremona. Ci sta, con le qualità che ha potrà giocare in squadre di livello molto alto. Con Diener c'è un rapporto intenso che dura da anni. Tanti hanno un contratto in essere per la prossima stagione".

"Bisognerà fare i conti e delle scelte. Il mercato sarà difficile da sondare. Abbiamo un vantaggio però: noi da tempo lavoriamo cercando giocatori in giro per il mondo, cerchiamo scommesse Dall'altro punto di vista gli atleti hanno imparato a conoscere Cremona. Sanno che qua si può crescere, formarsi, in certi casi rilanciarsi e poter poi spiccare il volo" ha concluso Sacchetti.

SPORTAL.IT | 11-04-2020 15:49