Sacchetti guarda il lato positivo

Viste le premesse, forse non ci si poteva aspettare di meglio. Gli impegni di settembre della Nazionale italiana sono iniziati con il piede sbagliato a causa delle polemiche tra il ct Sacchetti e i grandi assenti, per scelta, dal raduno che condurrà alla doppia, importante sfida di qualificazione al Mondiale contro la Polonia, il 14 settembre al PalaDozza, e il 17 contro l'Ungheria.

Così la sconfitta contro la Repubblica Ceca nella prova generale, la prima gara della VTG Supercup, amareggia, ma non preoccupa il selezionatore azzurro: "Siamo ancora un po’ farraginosi e poco brillanti ma ho visto anche giocatori tuffarsi e metterci tanta volontà. Abbiamo patito l’inizio del primo e del secondo tempo e poi a sprazzi abbiamo provato a recuperare un gap che in alcuni momenti era anche ampio. La buona reazione mi fa ben sperare per le prossime gare”.

SPORTAL.IT | 08-09-2018 09:25