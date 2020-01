Sacchetti ha la chiave per fermare Brindisi

Sarà l’ultima giornata del girone d’andata ad emettere il verdetto definitivo sulla qualificazione di Cremona alla Final Eight di Coppa Italia.

I lombardi di coach Romeo Sacchetti ospiterà Brindisi. Il tecnico è consapevole della difficoltà della partita, ma non vuole dare i suoi per spacciati: “A noi servono i due punti soprattutto per la nostra classifica e poi per entrare tra le otto – le parole del ct della Nazionale in conferenza stampa – Il campionato non finisce domenica e il traguardo della Coppa Italia è importante, ma il vero obiettivo resta quello di raggiungere il prima possibile la salvezza".

Sacchetti sembra avere le idee chiare su come fermare la squadra di Vitucci: “Brindisi è una squadra che fin qui ha fatto molto bene e che, come noi, è passata da un periodo non facile causa infortuni, ma che ha saputo riprendersi aggiungendo anche un giocatore importante come Sutton. Nelle ultime due partite siamo calati nel secondo tempo, questa volta non potremo permettercelo: dovremo mantenere alta l’intensità per tutti i quaranta minuti”.

SPORTAL.IT | 04-01-2020 18:42