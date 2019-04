Meo Sacchetti lascia spazio all'assistente per presentare la sfida con Brindisi: "E' un avversario che ci evoca piacevoli ricordi poiché solo due mesi fa l’abbiamo incontrato in finale di Coppa Italia. Brindisi è una formazione che sta bene. Ha vinto infatti tre delle ultime quattro partite. Viene da una vittoria molto convincente su un campo difficile come quello di Bologna. Una squadra a cui piace, come a noi del resto, correre a tutto campo, attaccare subito il ferro nei primi secondi dell’azione, andare spesso uno contro uno. Una squadra pericolosa in ogni singolo giocatore".

"Le due squadre possiamo dire che si equivalgono. Loro hanno solo due punti in meno in campionato e come noi hanno raggiunto la finale di Coppa Italia. Alla fine tra noi e loro ci sono solo due vittorie di differenza. Entrambe hanno meritato tutto quello che hanno ottenuto finora in questa stagione perché propongono una pallacanestro piacevole, fatta di corsa, di ritmo, di uno contro uno con giocate spettacolari" aggiunge Bianchi.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 09:03