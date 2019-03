Meo Sacchetti non si aspetta ripercussioni. "Per noi sarà una partita molto difficile. Non credo che i fatti di cronaca possano influire sulla prestazione: i giocatori giocano per vincere e anzi, ci sarà una risposta emotiva importante" dice il coach d Cremona parlando della sfida di Trieste.

"Trieste nella gara d'andata ci ha messo in difficoltà nel primo quarto facendo molto canestro, quindi dovremo difendere forte. Non è una squadra con un giocatore in particolare da tenere d'occhio, ma sono tutti pericolosi. E il pubblico di Trieste è molto legato alla squadra e l'ha dimostrato facendo quasi sempre il sold out: è una piazza storica importante, mi aspetto un palazzetto caldissimo" aggiunge il timoniere dei lombardi.

SPORTAL.IT | 30-03-2019 09:45