Sacchetti: "Orgoglioso della reazione"

La missione è quasi compiuta. L'Italia è a un passo dalla qualificazione alla fase finale del Mondiale 2019, che si giocherà in Cina tra il 31 agosto e il 15 settembre, grazie alla vittoria di Debrecen sull'Ungheria, successo che il ct azzurro Meo Sacchetti ha commentato con queste parole: “Vado controcorrente e dico che mi è piaciuto il modo in cui siamo riusciti a reagire nei momenti di difficoltà. Certe volte alcune gare si vincono in attacco, come a Bologna, e certe altre in difesa, come stasera. Il match poteva finire con uno scarto più ampio ma l’importante è averlo chiuso vincendo. Ci tenevamo molto a tornare a casa con due vittorie e ora ci aspetta la Lituania, che senza nulla togliere a polacchi e ungheresi è di un livello superiore”.

Soddisfatto anche capitan Datome: “Non sempre le partite vanno come si pensa. L’Ungheria ci ha messo in difficoltà e noi siamo stati bravi a reagire cambiando pelle da venerdì a stasera. Non si può tirare ogni volta con percentuali oltre il 60% e oggi abbiamo sfruttato la difesa. Finora un buon percorso ma da novembre sarà di nuovo un’Italia diversa. Spero proprio di andare in Cina il prossimo anno”.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 21:45