Sacchetti: "Sappiamo tutto di Trieste"

Il coach della Vanoli Cremona Meo Sacchetti presenta la sfida contro l'Alma Trieste, in programma domenica. "Sicuramente una bella partita tra due squadre non pronosticate, ma che a questo punto hanno l'ambizione di andare avanti. Conosciamo bene Trieste, le loro qualità, la loro profondità".

"Non c'è tanto da scoprire, c'è da gestire al meglio certe situazioni, mantenere l'atteggiamento positivo che abbiamo avuto nelle ultime partite in casa. O quello che abbiamo avuto in Coppa Italia. Questo è quello che voglio: il giusto atteggiamento di sfida".

SPORTAL.IT | 17-05-2019 19:53