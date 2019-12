Sacchetti: Sassari? Difficile trovare un difetto

Il coach di Cremona Meo Sacchetti parla in vista della partita di campionato contro la Dinamo Sassari: "Andiamo a giocare a Sassari contro la squadra certamente più in forma del campionato e, anche se non è la prima volta, per me tornare a giocare lì è sempre qualcosa di diverso dalle altre partite, perché Sassari è un posto dove sono stato bene per tanto tempo. In questo momento è difficile trovare un difetto alla Dinamo. Hanno un ottimo gioco interno con il tre, il quattro e il cinque e nello stesso tempo fanno anche molto canestro da fuori. È banale dire che per noi sarà una partita difficile. Cercheremo di tenere alte intensità ed energia, come fatto nel primo tempo a Brescia oltre a cercare di non concedere loro cose facili".

"Per quanto riguarda Jordan Mathews e Travis Diener, oggi facciamo allenamento e vediamo in che condizioni sono e se ci sarà la possibilità di portarli a Sassari. Se sono a posto e possono giocare li porteremo altrimenti non è certamente questo il periodo per rischiare qualcosa, tenendo conto anche del fatto che questo è il primo allenamento che fanno dopo tanto tempo", sono le parole riprese da Sportando.

SPORTAL.IT | 28-12-2019 18:55