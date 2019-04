Sacchetti: "Sassari? Ho già pagato lo scotto"

"Tornare al PalaSerradimigni, dove ho vissuto quasi ogni giorno per 7 anni consecutivi, è sempre particolare – ha spiegato Brian Sacchetti, campione d’Italia con la Dinamo nel 2015, a due giorni da Sarrari-Brescia -. Rientrare in quel palazzetto sarà molto emozionante, anche se lo scotto della prima volta c’è già stato l’anno scorso. Nonostante l’emozione e il piacere di rivedere vecchi amici, una volta che sarò sceso in campo per il riscaldamento, qualsiasi tensione del prepartita sparirà del tutto".

“Avere un solo risultato a disposizione può essere un’arma a nostro vantaggio – prosegue Sacchetti -, e potrebbe permetterci di scendere in campo più lucidi e concentrati per affrontare una squadra in grandissima fiducia. Quando arrivi a questo punto del campionato, dove si affrontano squadre che si giocano un’ampia fetta di playoff, non c’è spazio per la stanchezza: anche per questo, non penso che Sassari risentirà del doppio impegno, ma sarà concentrata unicamente per fare risultato”.

"Fisicamente, sto meglio e sto riuscendo ad allenarmi con maggior continuità – conclude l’ala della Germani -. Ne approfitto per ringraziare tutto lo staff tecnico e medico, che ha fatto un lavoro incredibile su di me, permettendomi di stare vicino alla squadra senza perdere nemmeno una gara".

SPORTAL.IT | 26-04-2019 20:44