Sacchetti sceglie i 12 per Italia-Ungheria

Al termine dell'allenamento pomeridiano di giovedì, il CT Meo Sacchetti ha scelto i dodici giocatori che venerdì 22 febbraio alle ore 20.15 affronteranno l'Ungheria per la penultima gara di FIBA World Cup 2019 European Qualifiers. Lo rende noto la FIP attraverso un comunicato.

Non faranno parte del match Riccardo Moraschini, Brian Sacchetti (trauma distorsivo collo piede), Stefano Tonut e Michele Vitali. Nei dodici Andrea Cinciarini e Jeff Brooks, che raggiungeranno la squadra dopo la gara di Eurolega fra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv.

In un PalaOldrini sold out l’Italbasket avrà a disposizione il match point per centrare la qualificazione alla rassegna iridata, in programma in Cina dal 31 agosto al 15 settembre 2019.

I 12 Azzurri per Italia – Ungheria

Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia)

Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Andrea Cinciarini (1986, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino)

Diego Flaccadori (1996, 193, G, Dolomiti Energia Trentino)

Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid – Spagna)

Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino)

Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona)

Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

Giocatori a disposizione

Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Happy Casa Brindisi)

Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra – Spagna)

SPORTAL.IT | 21-02-2019 20:20