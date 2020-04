Sacchetti: "Virtus? Sarebbe uno scudetto senza senso"

Il ct della Nazionale italiana Meo Sacchetti in un'intervista al Corriere dello Sport ha espresso il suo parere sullo stop definitivo del campionato di basket: "L’idea che ha lanciato qualche tempo fa Vitucci può essere giusta. Se non ci saranno le condizioni di sicurezza per ripartire allora la stagione può essere, come ha detto Frank, ibernata. Si tira una linea all’ultima giornata giocata senza assegnare lo scudetto. Si utilizzerà il ranking di quel momento per determinare i vari ruoli in Europa".

Sul possibile scudetto alla Virtus: "Hanno investito tanto per costruire una grande squadra e rilanciarsi. I fatti gli stavano dando ragione ma il virus ha stravolto tutto. Non trovo molto senso nel cucirsi sulla maglia uno scudetto così. La Virtus nella sua gloriosa storia ha vinto parecchio. Fosse un club con la bacheca vuota un po’ lo capirei, ma così non mi sembra abbia molto senso. Ma la mia resta un’opinione personalissima".

La prossima stagione sarà "più povera. E non lascio spazio a fraintendimenti. Il paese è in sofferenza, impensabile credere a grandi investimenti nel basket. Anche le aziende dovranno ripartire e allora i club e noi allenatori ci troveremo in una sorta di anno zero. Serviranno idee e coraggio. Quelle alla Vanoli Cremona e al sottoscritto non mancano di certo".

SPORTAL.IT | 03-04-2020 11:36