Sacchi avvisa il Napoli: 'Ancelotti? Non basta...'

Tra i principali estimatori di Maurizio Sarri, per la cifra di gioco espressa dal Napoli nelle ultime tre stagioni, a dispetto di una bacheca rimasta vuota, Arrigo Sacchi ha commentato presso gli studi di 'Premium Sport' il sorprendente cambio della guardia sulla panchina degli azzurri che ha visto Carlo Ancelotti prendere il posto dell’ex allenatore dell’Empoli.

Sacchi, che ben conosce Ancelotti per averlo allenato e avviato alla carriera da allenatore in Nazionale, ha messo in guardia l’allievo in merito al lavoro che lo attende nella nuova avventura: "Sarri ha fatto un grande lavoro. Carlo è atteso da una grande sfida, ma da solo non ce la farà, è importante che la società lo segua, che venga fatto uno sforzo maggiore rispetto a quello che è stato fatto con Sarri. Ho visto tutte le gare del Napoli in questi tre anni e mi sono divertito, auguro a Carlo di avere gli stessi risultati tenendo presente che le avversarie del Napoli hanno delle possibilità e una storia di gran lunga superiore".

Sacchi ha poi svelato di non aver ricevuto un’”anticipazione” dall’amico: “Per la prima volta Carlo non mi ha detto nulla di quello che stava per accadere…”.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 21:15