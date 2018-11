Sacchi: "Calcio italiano senza valori"

L'ex commissario tecnico dell'Italia Arrigo Sacchi ha parlato del futuro del calcio italiano a margine della cerimonia inaugurale del Festival "Sport Movies & Tv": "Sono d'accordo con Ancelotti, quando dice che in caso di insulti andrebbero sospese le partite. L'Italia ha illuminato il mondo fino al Rinascimento, ma adesso siamo al penultimo posto come numero di iscritti all'università. La smania di vincere ci ha tolto tutti i valori, spingendoci ad avvicinare le frange più discutibili delle città. Mancini, però, merita fiducia: il pessimismo non porta a niente, se non alla disgregazione", sono le parole riportate da Gazzetta.it.

L'anti-Juve per Sacchi non esiste: "Credo che la Juventus non abbia reali antagonisti: sono un grande club, con giocatori e un allenatore di livello. Certo, il Napoli sta giocando bene, sa prendere possesso del campo ed è capace di rischiare. Ma la storia conta e ha il suo peso specifico, e l'abitudine a vincere fa pendere la bilancia in favore dei bianconeri".

