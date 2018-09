Sacchi controcorrente: "Inter dominata"

Arrigo Sacchi controcorrente sull'Inter in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. "L'Inter si fa dominare per 85’ dal Tottenham ma poi sfrutta gli errori degli sbadati inglesi per scatenarsi nel finale dopo lo splendido gol del killer Icardi e vincere la partita".

"I tifosi interisti – incalza l'ex allenatore del Milan -, prima pronti a fischiare la possibile sconfitta e poi esaltati dalla vittoria nel finale, sperano che questo successo porti coraggio, idee e anche risultati. I nerazzurri sono un gruppo che fatica a pensare e muoversi congiuntamente, non c’è lo spirito giusto, così come la collaborazione e l’unità d’intenti ideale. Il problema per Spalletti è che vorrebbe dare idee e gioco ad un gruppo che attualmente non ha ancora una sufficiente interazione umana, psicologica e tattica".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 12:35