Giancarlo Sacco non ha gradito l’arbitraggio. “L’esito del match non sarebbe stato differente ma non sono soddisfatto di come siano state valutate in modo non lineare alcune situazioni – osserva il coach di Pesaro -. Inoltre alcune risposte non mi sono piaciute, per questo ho un po’di rabbia verso i miei giocatori”.

“Non sta scritto da nessuna parte che siamo retrocessi, anche stasera ci abbiamo provato” aggiunge il timoniere biancorosso al termine della gara persa in casa della Virtus.

SPORTAL.IT | 01-02-2020 23:01